Попытка давления, – Братчук рассказал о комбинированной ночной атаке России по Одессе
Россияне ночью трижды пытались атаковать Одессу. В результате комбинированной атаки обломки повредили супермаркет, жилой дом и общежитие.
Об этом 24 Каналу сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Все ракеты, летевшие на Одесскую область, были сбиты нашими силами противовоздушной обороны.
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Понимаем, что, вероятно, россияне хотели атаковать портовую инфраструктуру. Ну и как всегда бьют по гражданским объектам, в том числе и пытаются "кошмарить" одесситов и давить психологически, – это без преувеличения попытка давления,
– сказал спикер.
Обломки попали в гипермаркет, жилой дом и общежитие. По предварительной информации три человека пострадали – это работники гипермаркета: двое из них в больнице, один человек от госпитализации отказался.
Атака была предсказуемой
Ночная атака на Одессу не стала неожиданностью накануне россияне вывели в море фрегат "Адмирал Макаров" с восемью "Калибрами" на борту, поэтому украинские защитники уже готовились к вероятному обстрелу города.
Над Одессой ПВО уничтожили все военные цели: смотрите видео
"Понимаем, что это не окончание войны, враг и дальше будет накапливать определенный арсенал, чтобы атаковать, в том числе и энергетическую инфраструктуру. Но такие результаты как сегодня – попадание на 100% во все военные цели, – давненько у нас не было таких результатов после тех массированных обстрелов, которые Россия этим летом совершает против Одессы", – отметил Братчук.
Украинские военные, высшее военно-политическое руководство государства прилагают титанические усилия, чтобы совершенствовать систему ПВО, в частности, в Одесской области. Надеемся, что вражеские атаки будут так же успешно отражать и в дальнейшем.
Воздушная атака на Одессу ночью 14 августа
- Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 14 августа враг бил по Одесщине дронами и крылатыми ракетами.
- Около часа ночи прозвучала воздушная тревога из-за угрозы дронов-камикадзе, а в 01:43 Воздушные силы сообщили жителям области, что существует также ракетная угроза. Ближе к 2 ночи взрывы слышали как в самой Одессе, так и области.
- Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены. В воздушных силах отметили, что были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.
- По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, вспыхнули два мощных пожара в результате ракетного удара. Их ликвидацией занимаются пожарные.