Попытка давления, – Братчук рассказал о комбинированной ночной атаке России по Одессе

Россияне ночью трижды пытались атаковать Одессу. В результате комбинированной атаки обломки повредили супермаркет, жилой дом и общежитие.

Об этом 24 Каналу сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Все ракеты, летевшие на Одесскую область, были сбиты нашими силами противовоздушной обороны.

Смотрите также Комментарии лишние, – у Зеленского показали последствия ночного удара по Одессе

Понимаем, что, вероятно, россияне хотели атаковать портовую инфраструктуру. Ну и как всегда бьют по гражданским объектам, в том числе и пытаются "кошмарить" одесситов и давить психологически, – это без преувеличения попытка давления,

– сказал спикер.

Обломки попали в гипермаркет, жилой дом и общежитие. По предварительной информации три человека пострадали – это работники гипермаркета: двое из них в больнице, один человек от госпитализации отказался.

Атака была предсказуемой

Ночная атака на Одессу не стала неожиданностью накануне россияне вывели в море фрегат "Адмирал Макаров" с восемью "Калибрами" на борту, поэтому украинские защитники уже готовились к вероятному обстрелу города.

Над Одессой ПВО уничтожили все военные цели: смотрите видео

"Понимаем, что это не окончание войны, враг и дальше будет накапливать определенный арсенал, чтобы атаковать, в том числе и энергетическую инфраструктуру. Но такие результаты как сегодня – попадание на 100% во все военные цели, – давненько у нас не было таких результатов после тех массированных обстрелов, которые Россия этим летом совершает против Одессы", – отметил Братчук.

Украинские военные, высшее военно-политическое руководство государства прилагают титанические усилия, чтобы совершенствовать систему ПВО, в частности, в Одесской области. Надеемся, что вражеские атаки будут так же успешно отражать и в дальнейшем.

Воздушная атака на Одессу ночью 14 августа