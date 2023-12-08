Это нужно Путину, – Свитан предположил планы России по ракетным атакам

Утром 8 декабря Россия впервые за 79 дней запустила по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95. Враг преследовал конкретную цель.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал 24 Каналу утреннюю атаку оккупантов. Как известно, украинская ПВО сбила 14 из 19 запущенных ракет.

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"Не сложилось у Путина подложить информационную подушку со "взятием Авдеевки" под обозначение себя на будущих переписях одного президента. Ему нужен был информационный поток, поэтому и были выпущены эти ракеты", – объяснил Свитан.

К слову, именно в пятницу, 8 декабря, Владимир Путин официально объявил, что примет участие в следующих президентских выборах.

Россиянам не хватает ракет

Весной 2024 года в России состоятся президентские выборы. Владимир Путин нуждается в "победах", поэтому приказал захватить Авдеевку до 14 декабря, когда состоится его "прямая линия" с народом.

По мнению военного эксперта, россияне не будут прибегать к массированным ракетным обстрелам часто. Им нужно еще как минимум год, чтобы хотя бы восстановить свой неприкосновенный запас.

Конечно, это не значит, что они его не будут использовать для выполнения каких-либо задач. Но, вероятнее всего, задачи будут связаны именно с информационным сопровождением или каких-либо заявлений, или каких-либо значимых дат,

– отметил Свитан.

Враг прекрасно понимает, что коэффициент полезного действия его ракет уже не тот, что был в прошлом году, поскольку плотность нашей ПВО выросла в 3–4 раза. Коэффициент пресыщения они уже не смогут преодолеть.

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