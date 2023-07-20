Данилов пообещал россиянам "сюрпризы" в ответ на атаки и угрозы

Россия интенсифицировала атаки на города Украины. В частности, Одесса подвергается обстрелам уже третью ночь подряд. Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал оккупантам "неприятные сюрпризы" из-за террора мирного населения.

В ночь на 20 июля враг нанес удар по Югу Украины. Собственно, под прицелом были Одесса и Николаев. Впоследствии Данилов метафорически ответил России, отметив, что из "красных линий" Путина Украина уже сделала удавку для имперского режима Кремля, и рассказал о других проблемах для захватчиков более конкретно.

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Флот дронов уже готов

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийства гражданских будет – увеличение количества и масштабов ударов Вооруженных Сил по оккупационным войскам.

Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина, свила с них веревку, на которой повесит российский имперский труп.

Вместе с тем, Данилов констатировал, что попытки оккупантов запугать украинцев имеют противоположный эффект и последствия будут катастрофическими для России. В частности, в ход пойдет не только армия, но флот беспилотников.

Оккупантов ожидает много неприятных "сюрпризов" и "приветов" – не только от армии дронов, но и от флота дронов.

Обратите внимание! В конце своего сообщения чиновник вспомнил об одесских политиках пророссийских политических движений – Партии регионов и ОПЗЖ.

"Время объяснить (пророссийским политикам – 24 Канал), как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и сколько крови это стоило", – говорится в заявлении.

Больше контекста

Во враждебном государстве говорили, что эти атаки на Украину являются следствием подрыва Крымского моста в ночь на 17 июля. Украина официально не подтверждала свою причастность к этому, однако некоторые аналитики утверждают, что это сделали морские дроны.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, военного эксперта Александра Мусиенко, такие беспилотники являются чрезвычайно интересным и перспективным оружием. По его словам, оккупантам трудно от них защищаться.

Как раз об этих "чудо-дронах", как мы писали выше, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов. А о том, что наше государство первым в мире создает морской флот таких БПЛА, стало известно еще в ноябре 2022 года.

Напоследок следует сказать, что "ответ России" на подрыв переправы в виде террора мирного населения очень циничен. Только в результате атаки на Юг в ночь на 20 июля по состоянию на 16:30 известно о трех жертв. В Одессе погиб 21-летний парень, а в Николаеве – супружеская пара. Спасатели извлекли тела этих украинцев из-под завалов.