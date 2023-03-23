Россияне меняют стратегию ракетных обстрелов: назвали новые цели врага

Последние ракетные удары по городам Украины отличаются от предыдущих. Это может указывать на то, что российские оккупанты начали менять стратегию обстрелов.

Об этом 24 Канала рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. По его словам, следует готовиться к новым террористическим атакам России.

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Почему россияне меняют стратегию

В Главном управлении разведки заявили, что ракетные удары с 17 на 18 и с 21 на 22 марта отличались от предыдущих обстрелов, что может указывать на изменение стратегии обстрелов России. Поскольку им не удалось уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, теперь россияне целятся в горюче-смазочные и военные объекты.

Под ударами могут быть оборонные и промышленные предприятия и объекты, имеющие огромное значение для экономики Украины.

– отметил Олег Катков.

То, что Россия изменяет стратегию ударов, связано с несколькими факторами.

Первый – закончился зимний период, который являлся самым сложным с точки зрения энергетики. Благодаря эффективной работе нашей противовоздушной обороны, энергетиков и спасателей энергетика Украины выдержала.

Второй – враг потратил огромный запас ракет, ведь осенью и зимой чуть ли не еженедельно выпускал более 100 ракет.

"Сейчас пауза между ракетными ударами намного больше. Количество крылатых ракет у них постоянно снижается. Если брать последние обстрелы, то там 60% из общей массы пуска составляли крылатые ракеты. Хотя раньше было 80 – 90%", – подчеркнул Катков.

Но следует добавить, что у россиян сохраняется производство ракет Х-101 воздушного базирования и "Калибров" морского базирования. По данным украинской разведки, говорится о примерно 40 единицах в месяц. То есть, даже если враг уже нет ракет, через месяц у него будет по меньшей мере 40.

Олег Катков о новой стратегии россиян: смотрите видео

Новые цели окупантов

Главный редактор издания Defense Express отметил, что меняются как паузы между обстрелами, так и цели для них. Использование любого дальнобойного ракетного вооружения предполагает знание размещения подвергающейся цели.

Маршрут полета крылатой ракеты рассчитывается отдельным институтом и эта информация закладывается в каждую ракету в отдельности. То есть скорость реакции у российских захватчиков достаточно высока. Впрочем, все упирается в наличие актуальных данных о целях.

В последний раз враг выпустил сразу шесть "Кинжалов", которые потратил на трансформаторные подстанции,

– рассказал Катков.

"Почему такие дорогие ракеты были потрачены на такие, скажем, второстепенные цели? Потому что не было другой информации в "банке целей". Поэтому были выбраны такие стационарные цели, которые можно найти, если у тебя есть просто Google Maps", - добавил. он.

Именно поэтому оккупанты готовят просто куда-нибудь в город, потому что другой информации у них просто нет. Многочисленные удары по Харькову, Запорожью и другим городам не преследуют цели уничтожить конкретный объект – просто удар по городу, говорит Олег Катков. И, к сожалению, количество подобных ударов, вероятно, будет увеличиваться.

"Снарядный голод" России

По объяснению Олега Каткова, "снарядный голод" артиллерии на передовой и использование, например, зенитных ракет, по данным ГУР, в России, было 6 тысяч, - это разные вещи. Дефицита этих зенитных ракет у врага не будет. Они используют их постоянно.

"Сейчас россияне начали бить из "Смерча" ("Торнадо-С" - это модернизированный "Смерч"). И хотя это дефицитная разработка, но они били из него по Запорожье. Или для "Смерча" у них не было целей, или они снова били куда-нибудь, желательно по городу", – отметил Катков.

К повторению подобных террористических атак нужно быть готовым, а не надеяться на "снарядный голод" России. В частности, США в пакеты помощи регулярно включают радиолокационные ракеты HARM, чтобы можно было уничтожать российские радиолокационные станции, отвечающие за управление зенитными ракетами.

Последние ракетные обстрелы Украины: что известно