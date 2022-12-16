"Сила удара была больше, чем 23 ноября": почему новая массированная атака не привела к блекауту

Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, в частности, по ее энергетической инфраструктуре в пятницу, 16 декабря. В результате часть регионов имеет существенные проблемы с электричеством, водой и теплом.

По результатам эта атака стала одной из самых болезненных с начала ракетного террора России и находится в тройке наиболее неприятных для нашей энергосистемы. Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Блэкаут россиянам не удался

По его словам, блекаута в результате этих ударов не произошло только потому, что у диспетчеров "Укрэнерго" уже есть соответствующий опыт и они знают, как действовать в такой ситуации. Определенные районы в целевой конфигурации предусмотрительно заранее ограничили в электричестве, а также сделали ряд других шагов, которые не следует называть по понятным причинам.

Как следствие – система, несмотря на очень тяжелые удары, смогла сохранить управляемость. То есть, неуправляемых отключений в масштабе страны сейчас нет вообще. Во всех пунктах, где до сих пор отсутствует электричество, продолжаются интенсивные ремонтные работы – энергетики работают над восстановлением питания. Ситуация сложная, но это не блекаут.

Для сравнения Харченко объяснил, что настоящий блэкаут в Украине был после ракетной атаки 23 ноября. Тогда система отключалась, была неуправляемой и не выполняла никакие команды – ни от людей, ни автоматических.

Поэтому сила удара была даже больше, чем 23 ноября, но то, чего хотел добиться враг, ему не удалось,

– подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

Александр Харченко объяснил, почему новая атака не привела к блекауту: смотрите видео

Системе нужно прийти в себя после атаки

Так, последствия ударов 16 декабря действительно тяжелые. Очень серьезные повреждения в Киеве и южных регионах страны. Они пострадали больше всего. Харченко отметил, что, к примеру, восстановления водоснабжения в этот же день киевлянам ждать не стоит. Скорее всего, это смогут сделать только завтра – 17 декабря.

"Как не грустно констатировать, но дефицит электроэнергии, который уменьшился до 17 – 20%, сейчас реально составляет где-то 45, а то и 50%. Быстро его сократить не удастся", – заявил Харченко.

Он добавил, что, к сожалению, мы должны быть готовы к тому, что и аварийные, и плановые отключения будут продолжаться. Сейчас невозможно предположить, когда именно систему удастся восстановить до того уровня, что аварийные отключения станут ненужными. По меньшей мере, на это уйдет неделя.

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