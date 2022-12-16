За наслідками ця атака стала однією з найболючіших з початку ракетного терору Росії, і перебуває у трійці найбільш неприємних для нашої енергосистеми. Про це 24 каналу розказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Зверніть увагу Укренерго скасувало надзвичайну ситуацію в енергосистемі

Блекаут росіянам не вдався

За його словами, блекауту в результаті цих ударів не сталося лише тому, що диспетчери "Укренерго" вже мають відповідний досвід та знають, як діяти у такій ситуації. Певні райони в цільовій конфігурації завчасно обмежили в електриці, а також зробили низку інших кроків, які не слід називати зі зрозумілих причин.

Як наслідок – система, не зважаючи на дуже і дуже важкі удари, змогла зберегти керованість. Тобто некерованих відключень у масштабі країни зараз немає взагалі. У всіх пунктах, де досі відсутня електрика, тривають інтенсивні ремонтні роботи – енергетики працюють над відновленням живлення. Ситуація складна, але це – не блекаут.

Для порівняння Харченко пояснив, що справжній блекаут в Україні був після ракетної атаки 23 листопада. Тоді система відключалася, була некерована і не виконувала жодні команди – ані людей, ані автоматичні.

Тому сила удару була навіть більша, ніж 23 листопада, але те, чого хотів добитися ворог, йому не вдалося,

– підкреслив директор Центру досліджень енергетики.

Олександр Харченко пояснив, чому нова атака не привела до блекауту: дивіться відео

Системі потрібно оговтатися після атаки

Отже, наслідки ударів 16 грудня справді важкі. Дуже серйозні пошкодження у Києві та в південних регіонах країни. Вони постраждали найбільше. Харченко зауважив, що, наприклад, відновлення водопостачання у цей же день киянам чекати не варто. Скоріш за все, це зможуть зробити лише завтра – 17 грудня.

"Як не сумно констатувати, але дефіцит електроенергії, який зменшився до 17 – 20%, зараз реально складає десь 45, а то й 50%. Швидко його скоротити не вдасться", – заявив Харченко.

Він додав, що, на жаль, ми маємо бути готовими до того, що і аварійні, і планові відключення будуть продовжуватися. Зараз неможливо передбачити, коли саме систему вдасться відновити до того рівня, що аварійні відключення стануть непотрібними. Щонайменше на це піде тиждень.

Ракетна атака 16 грудня: ситуація у Києві