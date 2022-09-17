В ОК "Юг" подтвердили, что удары по Кривому Рогу совершаются с целью остановить контрнаступление

российские оккупанты надеялись авиаударами по Кривому Рогу остановить наступление ВСУ и вызвать гуманитарную катастрофу в городе. Враг хочет подорвать нормальное обеспечение свободных украинских территорий.

Тактика кремля ориентирована на достижение конкретных военно-политических целей. Об этом 24 каналу рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Пресс-секретарь командования " Юг "отметила, что у оккупантов прослеживаются" объединенные цели в терроре Украины".

Они пытаются действительно создать техногенную катастрофу для того, чтобы остановить движение войска, а также давить на мирное население. Потому что приближается зима и холода, все понимают, что будет необходимость в том, чтобы была обеспечена социальная составляющая,

– объяснила Гуменюк.

По ее словам, если в населенных пунктах будут такие масштабные разрушения как в Кривом Роге, это потребует привлечения дополнительных человеческих и финансовых ресурсов. По ее мнению, из-за этого, вероятно, местные власти не смогут организовать на деоккупированных территориях нормальную жизнь.

"Их задача сейчас, даже на тех территориях, где пришли ВСУ, принести разруху, максимальное ограничение в льготах, удобствах, поэтому они пытаются давить всеми силами. Где могут – оружием, где не могут – применяют силы природы", – резюмировала пресс-секретарь.

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