Защитят ли Украину системы Patriot, если Польша разместит их на границе: предположение эксперта

После ракетного инцидента на украинско-польской границе, Варшаве предложили усилить свою защиту ПВО. В частности, Германия хочет передать Польше системы Patriot.

Если разместить эти комплексы на украинской границе, они могут не только покрыть большое количество важных военных объектов, но и повлиять на войну в Украине. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Эксперт отметил, что технологически развертывание систем Patriot на украинско-польской границе является очень сложным вопросом с военной точки зрения.

Patriot едва ли не лучшая зенитная установка дальнего радиуса действия – до 100 километров. Условно, если их разместят в 10 километрах от польской границы, значит на 90 километров вглубь Украины они могут небо прикрыть. То есть такой объект как Яворовский полигон уже может быть защищен, потому что от него по прямой в Польшу – до 40 километров,

– объяснил специалист.

В то же время Черник подчеркнул, что это также сложный вопрос с точки зрения военной концепции.

"Если ракета выйдет условно в сторону Яворовского полигона и ее собьет перехватчик НАТО, то это прямое вступление в войну. У меня пока нет оптимизма, что это произойдет вообще. Польский ракетный инцидент наталкивает на один крайне твердый вывод: НАТО пока воевать не собирается в прямом военном смысле", – добавил обозреватель.

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По его словам, западные союзники могут вступить в войну только при очевидном ударе по их силам, как в случае с атакой Японии на Перл-Харбор во время Второй мировой войны.

"Пока японцы по-настоящему не потопили Тихоокеанский флот США, до тех пор США не решились вступить в войну. В НАТО дали четкий сигнал, что на этом этапе войны в прямую военную кампанию не вступят. Поэтому пока нет четкого понимания, прикроют ли эти Patriot часть нашего неба на глубину до 90 километров", – резюмировал аналитик.

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