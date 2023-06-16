Это новый тип ракеты, – Жданов сказал, какая зона поражения российского комплекса "Бал"

Российские оккупанты переместили в Брянскую область противокорабельный ракетный комплекс "Бал". В зависимости от типа ракет его дальность поражения колеблется от 120 до 260 километров.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Х-35 является новой ракетой для украинской ПВО.

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"Это новый тип ракет для нашей противовоздушной обороны. Но он не сильно отличается от других ракет, которые применяют россияне", – отметил Жданов.

Чем опасен ракетный комплекс "Бал": смотрите видео

Поскольку "Бал" – это противокорабельный комплекс, то на суше он может давать отклонения. Это фактически превращает ракеты в средство террора.

Может ли "Бал" достать до Киева

В открытых источниках говорится, что с ракетой Х-35 дальность поражения этого комплекса будет составлять 120 километров. Если же применить ракету Х-35У, то дальность поражения может достичь 260 километров.

Поэтому из Брянщины "Бал" до Киева точно не достанет, но из Курской области – может.

Одна пусковая установка "Бала" способна нести до 8 ракет. Всего пусковых может быть 4, то есть суммарный залп крылатых ракет может иметь 32 снаряда. Сейчас в России около 40 комплексов.



Какие ракеты может сбивать украинская ПВО / Инфографика 24 Канала

Что известно о ракетных комплексах "Бал": коротко