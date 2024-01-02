Враг повторил атаку 29 декабря, – Олещук

Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 2 декабря. Эта атака была похожа на ту, которая случилась 29 декабря.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, ракетный обстрел был похож на атаку 29 декабря как по типам, так и по количеству воздушных целей. Оккупанты запустили значительное количество ракет.

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Он подчеркнул, что силы ПВО усиленно работают, чтобы уничтожать все враждебные воздушные цели. Это сложный и упорный труд.

Результат боевой работы, которую вы видите каждый день в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну! Всем спасибо за защиту государства, за мужество и героизм!

– отметил Олещук.

Массированный ракетный удар 2 января: детали

В Киевской городской военной администрации рассказали, сколько ракет летело на Киев. Известно, что силы ПВО уничтожили более 60 ракет Х-101/Х-555 и около десятка "Кинжалов". Окончательные данные сообщат в Воздушных силах ВСУ.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на очередную террористическую атаку России. Ликвидация последствий вражеского удара продолжается. На месте работают спасатели ГСЧС, полиция и коммунальные службы. Пока известно о четырех погибших в результате атаки.

Также оккупанты обстреляли Харьков. Известно, что были жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.