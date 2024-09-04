Крылатые ракеты с Ту-95 в небе Украины: где сейчас наибольшая опасность
Враг поднял в воздух стратегическую авиацию ночью 4 сентября, под утро Ту-95МС совершили пусковой маневр. Это создало угрозу новой массированной атаки на Украину крылатыми ракетами.
Воздушные силы информируют о движении целей, в частности ракет Х-101, и рассказывают, где есть наибольшая угроза. А пока продолжается воздушная тревога, необходимо находиться в безопасных местах и не снимать работу украинской Противовоздушной обороны.
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Массированная атака врага с воздуха 4 сентября: что происходит
Крылатые ракеты на Николаевщине, пишут Воздушные силы – в северном направлении, в сторону Кривого Рога! Несколько громких взрывов прозвучали во Львове. Ракеты на Львов. Скоростная цель через Житомирщину – вероятно, "Кинжал". Две группы крылатых ракет курсом на Львовщину! – ВС Ракета в направлении Закарпатья со стороны Ивано-Франковска! – ОВА. Первая группа – изменение курса на Ивано-Франковщину, на запад. Вторая группа – курсом на Тернопольщину. Первая группа на границе Ивано-Франковской и Черновицкой области курсом на юг. Первая группа ракет на Тернопольщине, курс южный. Первая группа крылатых ракет на Хмельнитчине в юго-западном направлении. Первая группа ракет меняет курс на Хмельнитчину, пишут Воздушные силы. Вторая группа на севере Киевской области летит западным курсом. Первые ракеты с Житомирщины курсом на Ровненскую область. Еще ракеты на Черниговщине – в юго-западном направлении! Уже на севере Житомирщины. Крылатые ракеты летят через север Киевской области западным курсом. Летают на Киевщине. Залетела вторая группа. Первые ракеты пересекли границу в Черниговской области и залетели в наше воздушное пространство. Мониторы пишут, могли состояться пуски и из Каспийского региона. Тем временем во многих областях воздушная тревога из-за атаки ударными БПЛА. Мониторы пишут, стратавиация армии России осуществила пусковые маневры в районе Энгельса. Ракеты, если пуски не имитационные, долетят к нам в течение часа. По информации мониторинговых сообществ, Ту-95МС врага в районе Энгельса – вероятного пускового рубежа – будут примерно между 3 и 4 утра. Поэтому если оттуда будут пуски, ракеты залетят в наше воздушное пространство, соответственно, между 03:30 и 04:30. У Каспийского моря самолеты будут уже после 4 утра, и если пуски будут оттуда, ракеты долетят до нас примерно в 5 часов. Воздушные силы отметили активность 5 бортов Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья" в России и осуществляют полет в юго-восточном направлении. Мониторы зафиксировали взлет бортов Ту-95 врага с аэродрома "Оленья". Не подтверждено количество бортов, но речь шла о примерно 5 – 7. Тем временем Воздушные силы информировали об атаке ударными дронами. Оккупанты запустили их через Сумскую область несколькими волнами.
ПС пишут, что 2 борта Ту-22М3 направляются в акваторию Черного моря. Есть угроза пусков ракет Х-22.
Вторая группа на Хмельнитчине в юго-западном направлении.
Вторая группа на Житомирщине в направлении Хмельницкой области.
Вторая группа на севере Житомирской области курсом на запад!
В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет в ВС пообещали сообщить дополнительно. И призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Крылатые ракеты на Николаевщине, пишут Воздушные силы – в северном направлении, в сторону Кривого Рога!
Несколько громких взрывов прозвучали во Львове.
Ракеты на Львов.
Скоростная цель через Житомирщину – вероятно, "Кинжал".
Две группы крылатых ракет курсом на Львовщину! – ВС
Ракета в направлении Закарпатья со стороны Ивано-Франковска! – ОВА.
Первая группа – изменение курса на Ивано-Франковщину, на запад.
Вторая группа – курсом на Тернопольщину.
Первая группа на границе Ивано-Франковской и Черновицкой области курсом на юг.
Первая группа ракет на Тернопольщине, курс южный.
Первая группа крылатых ракет на Хмельнитчине в юго-западном направлении.
Первая группа ракет меняет курс на Хмельнитчину, пишут Воздушные силы.
Вторая группа на севере Киевской области летит западным курсом.
Первые ракеты с Житомирщины курсом на Ровненскую область.
Еще ракеты на Черниговщине – в юго-западном направлении!
Уже на севере Житомирщины.
Крылатые ракеты летят через север Киевской области западным курсом.
Летают на Киевщине. Залетела вторая группа.
Первые ракеты пересекли границу в Черниговской области и залетели в наше воздушное пространство.
Мониторы пишут, могли состояться пуски и из Каспийского региона. Тем временем во многих областях воздушная тревога из-за атаки ударными БПЛА.
Мониторы пишут, стратавиация армии России осуществила пусковые маневры в районе Энгельса. Ракеты, если пуски не имитационные, долетят к нам в течение часа.
По информации мониторинговых сообществ, Ту-95МС врага в районе Энгельса – вероятного пускового рубежа – будут примерно между 3 и 4 утра. Поэтому если оттуда будут пуски, ракеты залетят в наше воздушное пространство, соответственно, между 03:30 и 04:30.
У Каспийского моря самолеты будут уже после 4 утра, и если пуски будут оттуда, ракеты долетят до нас примерно в 5 часов.
Воздушные силы отметили активность 5 бортов Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья" в России и осуществляют полет в юго-восточном направлении.
Мониторы зафиксировали взлет бортов Ту-95 врага с аэродрома "Оленья". Не подтверждено количество бортов, но речь шла о примерно 5 – 7.
Тем временем Воздушные силы информировали об атаке ударными дронами. Оккупанты запустили их через Сумскую область несколькими волнами.