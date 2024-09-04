Крылатые ракеты с Ту-95 в небе Украины: где сейчас наибольшая опасность

4 сентября 2024, 04:42
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Автор: Олесь Друкач

Враг поднял в воздух стратегическую авиацию ночью 4 сентября, под утро Ту-95МС совершили пусковой маневр. Это создало угрозу новой массированной атаки на Украину крылатыми ракетами.

Воздушные силы информируют о движении целей, в частности ракет Х-101, и рассказывают, где есть наибольшая угроза. А пока продолжается воздушная тревога, необходимо находиться в безопасных местах и не снимать работу украинской Противовоздушной обороны.

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Массированная атака врага с воздуха 4 сентября: что происходит

05:58, 04 сентября

Крылатые ракеты на Николаевщине, пишут Воздушные силы – в северном направлении, в сторону Кривого Рога!

05:50, 04 сентября

Несколько громких взрывов прозвучали во Львове.

ПС пишут, что 2 борта Ту-22М3 направляются в акваторию Черного моря. Есть угроза пусков ракет Х-22.

05:44, 04 сентября

Ракеты на Львов.

Скоростная цель через Житомирщину – вероятно, "Кинжал".

05:40, 04 сентября

Две группы крылатых ракет курсом на Львовщину! – ВС

05:37, 04 сентября

Ракета в направлении Закарпатья со стороны Ивано-Франковска! – ОВА.

05:35, 04 сентября

Первая группа – изменение курса на Ивано-Франковщину, на запад.

Вторая группа – курсом на Тернопольщину.

05:30, 04 сентября

Первая группа на границе Ивано-Франковской и Черновицкой области курсом на юг.

Вторая группа на Хмельнитчине в юго-западном направлении.

05:22, 04 сентября

Первая группа ракет на Тернопольщине, курс южный.

Вторая группа на Житомирщине в направлении Хмельницкой области.

05:17, 04 сентября

Первая группа крылатых ракет на Хмельнитчине в юго-западном направлении.

Вторая группа на севере Житомирской области курсом на запад!

05:09, 04 сентября

Первая группа ракет меняет курс на Хмельнитчину, пишут Воздушные силы.

Вторая группа на севере Киевской области летит западным курсом.

05:03, 04 сентября

Первые ракеты с Житомирщины курсом на Ровненскую область.

04:58, 04 сентября

Еще ракеты на Черниговщине – в юго-западном направлении!

04:54, 04 сентября

Уже на севере Житомирщины.

04:54, 04 сентября

Крылатые ракеты летят через север Киевской области западным курсом.

04:47, 04 сентября

Летают на Киевщине. Залетела вторая группа.

04:40, 04 сентября

Первые ракеты пересекли границу в Черниговской области и залетели в наше воздушное пространство.

04:01, 04 сентября

Мониторы пишут, могли состояться пуски и из Каспийского региона. Тем временем во многих областях воздушная тревога из-за атаки ударными БПЛА.

03:30, 04 сентября

Мониторы пишут, стратавиация армии России осуществила пусковые маневры в районе Энгельса. Ракеты, если пуски не имитационные, долетят к нам в течение часа.

02:20, 04 сентября

По информации мониторинговых сообществ, Ту-95МС врага в районе Энгельса – вероятного пускового рубежа – будут примерно между 3 и 4 утра. Поэтому если оттуда будут пуски, ракеты залетят в наше воздушное пространство, соответственно, между 03:30 и 04:30.

У Каспийского моря самолеты будут уже после 4 утра, и если пуски будут оттуда, ракеты долетят до нас примерно в 5 часов.

01:53, 04 сентября

Воздушные силы отметили активность 5 бортов Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья" в России и осуществляют полет в юго-восточном направлении.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет в ВС пообещали сообщить дополнительно. И призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

01:46, 04 сентября

Мониторы зафиксировали взлет бортов Ту-95 врага с аэродрома "Оленья". Не подтверждено количество бортов, но речь шла о примерно 5 – 7.

Тем временем Воздушные силы информировали об атаке ударными дронами. Оккупанты запустили их через Сумскую область несколькими волнами.

Обратим внимание, что предыдущая массированная комбинированная ракетная атака врага состоялась 26 августа. Тогда российская авиация выпустила с Ту-95МС аж 77 ракет, целью была в основном энергетическая инфраструктура Украины. И еще 50 ракет других типов – баллистику, "Кинжалы", "Калибры". 15 областей пострадали от этой атаки. Да и на следующие сутки, 27 августа, российская армия также осуществила воздушное нападение, применив 5 ракет Х-101 и другие агрессивные средства.