Крылатые ракеты с Ту-95 в небе Украины: где сейчас наибольшая опасность

Враг поднял в воздух стратегическую авиацию ночью 4 сентября, под утро Ту-95МС совершили пусковой маневр. Это создало угрозу новой массированной атаки на Украину крылатыми ракетами.

Воздушные силы информируют о движении целей, в частности ракет Х-101, и рассказывают, где есть наибольшая угроза. А пока продолжается воздушная тревога, необходимо находиться в безопасных местах и не снимать работу украинской Противовоздушной обороны.

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Массированная атака врага с воздуха 4 сентября: что происходит