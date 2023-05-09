Ракеты изготовленные уже в 2023 году: какую тактику обстрелов сейчас применяет Россия

Россияне комбинированно атакуют Украину. Оккупанты запускают одновременно по Украине и "Шахеды", и ракеты. В частности, крылатые и баллистические.

Об этом 24 Каналу заявил главный редактор Defence Express Олег Катков. Он отметил, что также бьет враг и ракетами Х-22.

К теме Выигрывают время или просто террор: почему на самом деле россияне активизировали удары

Может ли Россия увеличить производство ракет

"Было действительно полтора месяца в начале весны, когда враг не совершал удары дальнобойным ракетным вооружением. Это была пауза", – подчеркнул Катков.

В то же время россияне производят ракеты. По оценкам Минобороны Украины, в месяц оккупанты могут производить 40 единиц.

"Наверное, есть возможности увеличения этого производства, потому что в тех ракетах, учитывая результаты исследований, нет военных компонентов западного типа", – рассказал главный редактор Defence Express.

По его словам, там есть современная электроника, которая доступна в китайском интернет-магазине.

То есть санкции на производство этого вида вооружения если и повлияют, то точно не в краткосрочной перспективе,

– отметил Олег Катков.

В ВСУ рассказали о массированной ракетной атаке: смотрите видео

С завода – на самолет

По его мнению, единственным аспектом является то, что во время паузы между массированными ракетными атаками было утверждение о том, что, мол, враг накапливает некоторое количество ракет. Все, чтобы осенью якобы начать вторую масштабную ракетную кампанию с ударами по критической инфраструктуре перед отопительным сезоном. То есть так, как оккупанты сделали в 2022 году.



Как прошел отопительный сезон 2022/2023 / Инфографика 24 Канала

"Если бы они вообще, начиная с нового года, не использовали крылатые ракеты "Калибр", Х-555, Х-101, и вообще ноль использования, а только производили бы их на склад, то, по оценкам Воздушных сил, они не смогли бы накопить даже треть от того, что у них было по состоянию на год назад", – подчеркнул он.

В настоящее время россияне применяют ракеты постоянно. То есть здесь не говорится о накоплении. С завода оккупанты направляют крылатые ракеты сразу на аэродромы.

Там их подвешивают на носители и сразу выпускают по Украине. Потому что даже на тех ракетах, которые исследованы уже в этом году, у них есть серийные номера, свидетельствующие о том, что они произведены в первом квартале 2023 года,

– подытожил главный редактор Defence Express.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 9 мая