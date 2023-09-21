Зашивают ножку: бабушка рассказала о состоянии 9-летней днвочки, которая пострадала от обстрела

Россия 21 сентября нанесла ракетный удар по многим городам Украины, в том числе по столице. В результате обстрела пострадала также 9-летняя девочка.

Во время вражеских обстрелов Киева 21 сентября пострадал ребенок. По словам ее бабушки, девочке зашивают ногу.

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Женщина еще не говорила с дочерью

Бабушка пострадавшей девочки рассказала, что на момент удара она была на работе. Также она отметила, что со всеми все "относительно нормально". Ее дочь с внучкой находятся в больнице.

Внучке зашивают ножку. Ногу порезало стеклом,

– объяснила она.

Также женщина рассказала, что еще не успела поговорить со своей дочерью.

Бабушка рассказала о состоянии внучки, пострадавшей от обстрела: смотрите видео

По состоянию на 9:10 утра девочку уже выписали из больницы, сообщил глава КМВА Николай Поворозник.

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