Ракеты с российских "тушек" залетели в наше небо: где есть воздушная тревога и угроза удара
Очередная воздушная комбинированная атака российской армии на Украину началась вечером 13 и продолжилась ночью 14 июня. Сначала враг применил "Шахеды", а затем поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.
По информации Воздушных сил, совокупно шла речь о 9 бортах, которые являются носителями нескольких типов крылатых ракет, в частности Х-101 и Х-22 с Х-32. В это время воздушная тревога продолжалась уже в большинстве областей Украины.
Стоит знать Россияне подняли свои ТУ-95 для атаки по Украине: что это за самолеты и какими ракетами бьют
Воздушная атака на Украину 14 июня: что происходит
Несколько групп крылатых ракет направляются из Черниговской области в направлении Киевской, курс юго-западный, – ВС. Еще одна группа крылатых ракет на Черниговщине, в направлении города, пишут ВС. Воздушная тревога по всей Украине! Крылатые ракеты с Ту-95 вошли в наше пространство через Сумскую область. Мониторинговые сообщества сообщили, что уже, предварительно, состоялся пуск ракет. Воздушные силы сообщили об отбое угроз на Юге. Через час ожидаем больше информации об угрозе от Ту-95. Похоже, Ту-22М3 после маневров в районе Черного моря развернулись без пусков. Вылет мог быть тренировочным или психологической атакой. По информации мониторинговых каналов, примерно в эти минуты возможен пуск ракет с Ту-22М3, они находятся на пусковых рубежах и угрожают Югу Украины. Ракеты с Ту-95МС долетят до нас, если будут пуски в районе Энгельса, примерно в 02:30 – 03:30. Если пуски будут из района Каспийского Моря, то долетят между 4 – 5 утра. От Воздушных сил поступило сообщение, что зафиксирован вылет 5 бортов ТУ-95МС с Оленегорска в России. А в районе Тамбова взлетели еще 4 борта ТУ-22М3.
Несколько групп крылатых ракет направляются из Черниговской области в направлении Киевской, курс юго-западный, – ВС.
Еще одна группа крылатых ракет на Черниговщине, в направлении города, пишут ВС.
Воздушная тревога по всей Украине!
Крылатые ракеты с Ту-95 вошли в наше пространство через Сумскую область.
Мониторинговые сообщества сообщили, что уже, предварительно, состоялся пуск ракет.
Воздушные силы сообщили об отбое угроз на Юге. Через час ожидаем больше информации об угрозе от Ту-95.
Похоже, Ту-22М3 после маневров в районе Черного моря развернулись без пусков. Вылет мог быть тренировочным или психологической атакой.
По информации мониторинговых каналов, примерно в эти минуты возможен пуск ракет с Ту-22М3, они находятся на пусковых рубежах и угрожают Югу Украины.
Ракеты с Ту-95МС долетят до нас, если будут пуски в районе Энгельса, примерно в 02:30 – 03:30. Если пуски будут из района Каспийского Моря, то долетят между 4 – 5 утра.
От Воздушных сил поступило сообщение, что зафиксирован вылет 5 бортов ТУ-95МС с Оленегорска в России. А в районе Тамбова взлетели еще 4 борта ТУ-22М3.
Июнь оказался "густым" на атаки России с Ту-95
- 1 июня с нескольких Ту-95 враг запустил 35 ракет Х-101, 30 из них сбили силы ПВО.
- 7 июня Россия атаковала 5 этими ракетами (а еще 53 "Шахедами"), все они сбиты.
- Кроме того, 12 июня 4 крылатые ракеты Х-101 залетели из Саратовской области России. Ни одна цель также не поразила.
Однако в целом в результате атак врага в 2024 году в Украине сложилась сложная ситуация в энергетике. Поэтому напомним, что нужно экономить электроэнергию и не использовать мощные электроприборы в пиковые часы потребления.