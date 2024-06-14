Ракеты с российских "тушек" залетели в наше небо: где есть воздушная тревога и угроза удара

Очередная воздушная комбинированная атака российской армии на Украину началась вечером 13 и продолжилась ночью 14 июня. Сначала враг применил "Шахеды", а затем поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

По информации Воздушных сил, совокупно шла речь о 9 бортах, которые являются носителями нескольких типов крылатых ракет, в частности Х-101 и Х-22 с Х-32. В это время воздушная тревога продолжалась уже в большинстве областей Украины.

Стоит знать Россияне подняли свои ТУ-95 для атаки по Украине: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Воздушная атака на Украину 14 июня: что происходит

03:18, 14 июня Несколько групп крылатых ракет направляются из Черниговской области в направлении Киевской, курс юго-западный, – ВС. 03:13, 14 июня Еще одна группа крылатых ракет на Черниговщине, в направлении города, пишут ВС. 03:04, 14 июня Воздушная тревога по всей Украине! 03:04, 14 июня Крылатые ракеты с Ту-95 вошли в наше пространство через Сумскую область. 02:20, 14 июня Мониторинговые сообщества сообщили, что уже, предварительно, состоялся пуск ракет. 01:09, 14 июня Воздушные силы сообщили об отбое угроз на Юге. Через час ожидаем больше информации об угрозе от Ту-95. 01:01, 14 июня Похоже, Ту-22М3 после маневров в районе Черного моря развернулись без пусков. Вылет мог быть тренировочным или психологической атакой. 00:45, 14 июня По информации мониторинговых каналов, примерно в эти минуты возможен пуск ракет с Ту-22М3, они находятся на пусковых рубежах и угрожают Югу Украины. 00:30, 14 июня Ракеты с Ту-95МС долетят до нас, если будут пуски в районе Энгельса, примерно в 02:30 – 03:30. Если пуски будут из района Каспийского Моря, то долетят между 4 – 5 утра. 23:33, 13 июня От Воздушных сил поступило сообщение, что зафиксирован вылет 5 бортов ТУ-95МС с Оленегорска в России. А в районе Тамбова взлетели еще 4 борта ТУ-22М3.

Июнь оказался "густым" на атаки России с Ту-95

1 июня с нескольких Ту-95 враг запустил 35 ракет Х-101, 30 из них сбили силы ПВО.

7 июня Россия атаковала 5 этими ракетами (а еще 53 "Шахедами"), все они сбиты.

Кроме того, 12 июня 4 крылатые ракеты Х-101 залетели из Саратовской области России. Ни одна цель также не поразила.

Однако в целом в результате атак врага в 2024 году в Украине сложилась сложная ситуация в энергетике. Поэтому напомним, что нужно экономить электроэнергию и не использовать мощные электроприборы в пиковые часы потребления.