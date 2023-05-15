Привлекали даже пожарного робота, – в Тернополе рассказали о масштабе возгорания после атаки
В ночь на 14 мая российские захватчики атаковали ракетами Тернополь. К счастью, спасателям уже удалось потушить огонь.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, в настоящее время экологической угрозы для региона нет.
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В Тернополе привлекали пожарного робота
Как рассказал Труш, последний пожар был ликвидирован вечером 14 мая, поскольку площадь пожара была очень огромная – это почти 50 тысяч квадратных метров.
Использовалась специальная пожарная техника, привлечен пожарный робот. Были места, куда спасатели не могли зайти. Поэтому с использованием этого робота было все ликвидировано,
– отметил глава региона.
Есть ли экологическая угроза
По словам Труша, на месте происшествия также работали экологи. Однако по состоянию на сегодняшний день угрозы повторного возгорания или экологической опасности нет.
"Когда было тушение пожара, то горела пластмасса. Конечно, угроза была. А после ликвидации пожара угрозы уже нет", – подчеркнул глава ОВА.
Ракетная атака Тернополя: все, что известно
- Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал, что вечером 13 мая случилось попадание в складские помещения. Известно о двух травмированных, которых госпитализировали.
- Оккупанты второй раз атаковали Тернополь около 5 часов 14 мая. В результате взрывов обломками ракеты повредились гражданские здания и автомобили.
- Позже стало известно, что в Тернополе 14 мая спасатели ликвидировали пожары в двух складских постройках на общей площади 400 квадратных метров. К тушению привлекали 33 сотрудника ГСЧС и 6 единиц техники, в том числе тактический робот Magirus Wolf R1.
- Кстати, в ОВА считают, что обстрел может быть связан с выступлением группы TVORCHI на Евровидении.
- Отметим, что в течение ночной атаки уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов: 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131", один ударный БПЛА типа "Ланцет", два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", еще четыре БпЛА и три крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55.