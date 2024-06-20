Крылатые ракеты с Ту-95 могут атаковать Украину: где есть угроза удара

Воздушные силы в 22:30 сообщили украинцам, что фиксируют активность 4 бортов Ту-95МС. Стратегические бомбардировщики врага взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.

Эти самолеты, которые являются носителями опасных крылатых ракет Х-101/Х-555, направились в юго-восточном направлении. То есть, к вероятным рубежам пусков. Итак, стало понятно, что Украине угрожает очередная массированная ракетная атака.

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Ракетная атака врага 20 июня: что происходит

02:58, 20 июня Крылатых ракет пока нет в воздушном пространстве. Пуски из района Энгельса могли быть имитационными, но "тушки" могли запустить ракеты из региона Каспийского моря – если так и было, тогда к нам те могут долететь около 4 утра. 02:37, 20 июня В ожидаемое время ракеты не зафиксировали. Надеемся, пуски были таки имитационными. 01:53, 20 июня Воздушную тревогу объявили в большинстве областей, кроме Запада. 01:48, 20 июня ВС написали о ракетной опасности в восточных областях из-за угрозы крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. 01:20, 20 июня Мониторинговые сообщества начали писать, что враг осуществил пуски крылатых ракет с нескольких бортов ТУ-95МС в районе Энгельса. Если это не имитационные действия, то ракеты будут в нашем воздушном пространстве примерно в 2 часа ночи или до 02:30 (что немного раньше, чем было во время предыдущих атак). 22:30, 19 июня Воздушные силы зафиксировали активность Ту-95МС врага. Говорится о 4 бортах, эти стратегические бомбардировщики взлетели с аэродрома "Оленья".

Заметим, одновременно со взлётом Ту-95МС в Украине продолжалась угроза "Шахедов". Несколько групп дронов-камикадзе кружили по территории Центра и Юга, от Винницкой области до Полтавской. То есть, враг в очередной раз применил тактику комбинированной воздушной атаки.