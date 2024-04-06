На фоне ракетного удара российских войск по Украине: Польша поднимала в небо авиацию
Польша в ночь на 6 апреля поднимала в небо авиацию. Это было связано с ракетным обстрелом Украины.
Напомним, Россия 29 марта массированно атаковала Украину ракетами различных типов и дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в Польше снова поднимали авиацию.
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Польша поднимала в небо авиацию
В ночь на 6 апреля Оперативное командование Вооруженных сил Польши поднимало в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара России по территории Украины.
Об этом вооруженные силы Польши утром 6 апреля сообщили в соцсети X (ранее твитер).
Польские военные предупредили, что самолеты могут вызвать шум в юго-восточной части страны.
Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации России, связана с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенных на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для безопасности воздушного пространства Польши",
– говорится в сообщении.
Уже не впервые в Польше поднимают авиацию: коротко
- Польша уже не впервые поднимает в небо авиацию из-за ракетных ударов России по территории Украины. В частности польские истребители поднимали 24 марта 2024 года, когда враг атаковал Украину.
- Тогда российская ракета пересекла воздушное пространство Польши. По данным Оперативного командования, вражеская ракета находилась в воздушном пространстве около 39 секунд. Инцидент произошел в 04:23. После этого ракета вернулась в воздушное пространство Украины.
- Также в вооруженных силах Польши отметили, что не сбивали ракету. Как пояснил представитель Оперативного командования Яцек Горышевский, военные знали, что ракета не полетит вглубь Польши, поэтому ее решили не сбивать