От России раздаются не "намеки на переговоры", а звуки взрывов: Кулеба упрекнул западную элиту

Российские оккупанты выпустили по нашему государству 110 целей, в результате чего пострадали прежде всего гражданские объекты. В Министерстве иностранных дел Украины упрекнули тех, кто говорит, что Кремль якобы "готов к переговорам".

Соответствующее заявление утром 29 декабря сделал глава МИД Дмитрий Кулеба после массированного ночного удара. Очевидно, он апеллировал, в частности, к недавней статьи The New York Times, в которой говорится о "готовности Москвы к диалогу".

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"Хочу, бы эти звуки услышали все"

По словам министра, пострадал в результате атаки российских захватчиков: роддом, школы, больницы, жилые районы и коммерческие объекты. Он отметил, что утро было для каждого украинца неспокойным, Запад должен продолжать поддержку.

Миллионы украинцев очнулись от громких звуков взрывов. Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине услышал весь мир. Во всех крупных столицах, штабах и парламентах, сейчас обсуждающих дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, пишущих об "усталости" или о том, что Россия якобы готова к "переговорам".

Как отметил Кулеба, именно звуки взрывов, а не намеки на "переговоры", являются тем, что хочет донести Кремль.

"Нашим единственным коллективным ответом может и должно быть продолжение, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Лишь большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор", – добавил руководитель МИД.

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