Несколько целей: что означает переход российских атак от дронов к ракетам

В ночь на 8 декабря оккупанты атаковали "Шахедами" по Украине, а уже утром запустили крылатые ракеты. Террор со стороны России будет продолжаться и дальше.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, прокомментировав ракетный удар по Украине 8 декабря. Вероятнее всего, предыдущие атаки дронами были попыткой выявить местоположение зенитных ракетных комплексов, радаров и т.д.

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Как отметил Селезнев, еще на прошлой неделе оккупанты запускали дроны по специфическим маршрутам. По всей вероятности, это была подготовка к дальнейшим ракетным ударам. Оккупанты хотели определить местоположения ПВО, чтобы потом нанести более эффективный удар.

На этот раз ракеты были запущены с территории Белгородской области. Они прошли через Харьков в сторону Днепра. А уже потом – двинулись вдоль реки Днепр к Киеву.

Немного странная траектория. Наверное, враг надеялся, что над акваторией реки нет площадок, где мы держим наши пусковые установки противоракетной обороны. Достигли ли они успеха? Большинство ракет удалось уничтожить. Результат для врага не очень удачен. Наши операторы систем ПВО неплохо отработали,

– сказал Селезнев.

8 декабря враг впервые за длительное время запустил ракеты из бомбардировщиков Ту-95МС. Оккупанты не использовали эти самолеты для ударов в течение 79 дней.

Понятно, что у врага есть ресурсы, которые он будет использовать. Ракетный террор продолжится. Но сомнительно, что оккупанты будут привязываться к определенным датам. Скорее всего, они будут ориентироваться на периоды, когда энергетическая инфраструктура Украины будет максимально загружена, чтобы нанести больше вреда.

Это означает, что в любое время во время зимы мы должны быть готовы к таким ударам. Враг не обращает внимания на потери среди гражданских и другие последствия. Их цель – уничтожение оборонно-промышленного комплекса, ключевых логистических хабов, критической и энергетической инфраструктуры,

– объяснил Селезнев.

Ракетный удар 8 декабря: коротко