Поблагодарите "Покемона": нацгвардеец во второй раз сбил вражескую ракету с ПЗРК "Игла"
Источник:Национальная гвардия Украины
Украинский военный на псевдо "Покемон" уже дважды сумел сбить российскую ракету над Киевщиной. Повторить успех удалось во время ночного обстрела столицы в ночь на 29 мая.
Впервые 20-летний военнослужащий из национальной гвардии сумел сбить крылатую ракету Х-55 во время массированного обстрела Киева 9 мая. Военный рассказал, что второй раз захватить цель было сложнее, ведь обстрел происходил ночью.
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Что известно об уничтожении вражеской ракеты
В ночь на 29 мая оккупанты выпустили по Украине 40 крылатых ракет, однако благодаря слаженной работе украинского ПВО, все воздушные цели были обнаружены и обезврежены. В частности, одну из ракет сбил гвардиец, служащий в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе бригады "Буревой".
"Поблагодарите "Покемона"! Сегодня гвардиец из бригады "Буревой" сбил ракету, которая направлялась на столицу! И это уже его второй успешный выстрел. Респект, герой!", – заявили в МВД Украины.
В 03:40 ночи "Покемону" удалось сбить ракету из того же оружия – советского ПЗРК "Игла-1".
В этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем впервые. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни,
– рассказал "Покемон".
Напомним, что за последний месяц враг обстреливал Киевщину уже 15 раз. Спикер КМВА Михаил Шаманов убежден, что такие частые атаки связаны с "сакральностью" для врага некоторых дат – в частности, Дня Киева, который отмечали 28 мая.
Массированная ракетная атака 29 мая: коротко
- В Офисе Президента в очередной раз осудили блоггеров и чиновников, что снимают и выкладывают в соцсети работу украинского ПВО. Несмотря на успехи украинских военных, такие действия граждан значительно усложняют работу. Михаил Подоляк подчеркнул, что нарушителей ждет ответственность.
- Военный эксперт Олег Жданов убежден, что постоянными обстрелами оккупанты пытаются оттянуть контрнаступление ВСУ. Кроме того, не отказываются россияне и от попыток устрашения террористическими актами – именно поэтому и атакуют столицу в рабочее время, когда больше людей находятся в местах скопления.
- Ночную атаку на Украину Россия совершила самолетами Ту-95. В общей сложности у врага на вооружении 60 таких самолетов, и реальное количество рабочей техники значительно меньше. Вероятно, речь идет о 45 единицах Ту-95 МС и 18 Ту-95МСМ.