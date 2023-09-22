Удар по гостинице в Черкассах: в ОВА назвали истинную цель россиян

Россия 21 сентября нанесла очередную массированную атаку по многим городам Украины. В частности, попала в гостиницу в Черкассах, хотя пыталась попасть в другой объект.

В ходе ракетного удара по Черкассам 21 сентября российские террористы, вероятно, хотели ударить по энергетическим объектам. В ОВА подчеркнули, что на территории Черкасского района есть подстанции.

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Последствия удара все еще ликвидируют

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что существует "высокая вероятность", что ракеты были нацелены именно на энергетические объекты области.

В пределах Черкасского района такие подстанции есть, поэтому, вероятно, ракеты летели туда,

– заявил он.

По его словам, возможно, россияне атаковали город ракетами класса "воздух-земля" Х-101, запускаемыми из стратегических бомбардировщиков.

В то же время, последствия удара продолжают ликвидировать.

В общей сложности с места удара уже вывезли более 593 тонн строительного мусора.

Ракетный удар по гостинице в Черкассах 21 сентября