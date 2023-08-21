Двоим детям проведут повторные операции: в каком состоянии пострадавшие от удара по Чернигову

Чернигов приходит в себя после ракетной атаки по центру города. В Черниговской областной детской больнице продолжают оказывать помощь маленьким пострадавшим.

По состоянию на 20 августа в больницах находится 41 человек. Среди них – пятеро детей, которые проходят лечение в Черниговской областной детской больнице. Об этом в эфире телемарафона рассказала генеральный директор учреждения Татьяна Лебедева.

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Двое детей нуждаются в операциях

Самому младшему мальчику – 9 лет, самому старшему – 14. По словам директора, все маленькие пациенты находятся в сознании, общаются. Впрочем, с физическим здоровьем есть проблемы. Они еще нуждаются в стационарном лечении. В частности, двое детей длительное время его будут получать, потому что их ждут повторные операции.

Все дети еще несколько недель будут находиться в стационаре.

Психологическое состояние у детей безусловно тяжелое. Среди них есть те, у кого погибли родители. С 20 августа с ними плотно работают психологи. Все – они черниговские специалисты, большинство – внештатные психологи, работающие на добровольной основе. Среди них только два штатных работника больницы, отметила директор.

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Кроме того, директор рассказала, что черниговские врачи получают консультацию от киевских специалистов из Охматдета. В частности, там на лечении находится 12-летняя черниговчанка Ксения. Ее подруга – Валерия, которая была ранена вместе с ней, лечится здесь в Чернигове.

Как отметила Татьяна Лебедева, обеим девочкам еще далеко до реабилитации. Врачи еще борются за полноценное возобновление работы их органов.

Ранее сестра Ксении рассказывала о состоянии девочки. Ксению привезли в Киев со сложными травмами. У нее ранены правая рука, предплечье, нога, рваные раны. Врачи пытаются спасти руку ребенка. Она находится в тяжелом психологическом состоянии.

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