Станом на 20 серпня у лікарнях перебуває 41 людина. Серед них – п'ятеро дітей, які проходять лікування у Чернігівській обласній дитячій лікарні. Про це в ефірі телемарафону розповіла генеральна директорка закладу Тетяна Лебедєва.

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Двоє діток потребують операцій

Наймолодшому хлопчику – 9 років, найстаршому – 14. За словами директорки, усі маленькі пацієнти перебувають у свідомості, спілкуються. Втім, з фізичним здоров’ям є проблеми. Вони ще потребують стаціонарного лікування. Зокрема, двоє діток тривалий час його отримуватимуть, бо на них чекають повторні операції.

Наразі усі діти ще кілька тижнів перебуватимуть у стаціонарі.

Психологічний стан у дітей безумовно важкий. Серед них є ті, в кого загинули батьки. Від 20 серпня з ними щільно працюють психологи. Усі – вони чернігівські спеціалісти, більшість – позаштатні психологи, які працюють на добровільних засадах. Серед них лише двоє штатних працівників лікарні, зауважила директорка.

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Крім того, директорка розповіла, що чернігівські лікарі отримують консультацію від київських фахівців з "Охматдиту". Зокрема, там на лікуванні перебуває 12-річна чернігівчанка Ксенія. Її подруга – Валерія, яка була поранена разом із нею, лікується тут, у Чернігові.

Як зазначила пані Тетяна, обидві дівчинки далекі від реабілітації. Лікарі ще боряться за повноцінне відновлення роботи їх органів.

Раніше сестра Ксенії розповідала про стан дівчинки. Вона прибула до Києва зі складними травмами. У неї поранені права рука, передпліччя, нога, рвані рани. Лікарі намагаються врятувати руку дитини. Вона перебуває у важкому психологічному стані.

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