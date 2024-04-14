Могут принять помощь для Украины заодно: в США готовятся голосовать за поддержку Израиля

После атаки Ирана на Израиль Конгресс США планирует проголосовать за законопроект о предоставлении поддержки стране. В то же время растет давление на депутатов относительно принятия пакета помощи для Украины.

Собственно, в ночь на 14 апреля Иран выпустил несколько сотен целей по Израилю. Палата представителей США объявила о намерении провести голосование на следующей неделе. Законопроект имеет целью поддержку союзника и противодействие Ирану и его террористическим группировкам.

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Помощь на подходе

Лидер большинства Стив Скализ заявил, что детали голосования объявят в ближайшее время. Это решение вызвало новую волну призывов к поддержке не только Израиля, но и Украины и Тайваня.

В свете несправедливой атаки Ирана на Израиль Палата перейдет от ранее объявленного законодательного графика на следующей неделе к рассмотрению законодательства, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористические прокси,

– сказал Скализ.

Сенатское меньшинство во главе с Митчем МакКоннеллом призвала Палату представителей рассмотреть пакет зарубежной помощи, который был принят Сенатом. Он предусматривает "критически важные ресурсы" для Израиля, "задержанную смертоносную помощь" для Украины и поддержку Тайваня.

Демократы присоединились к МакКоннеллу, призывая спикера Майка Джонсона ускорить голосование за пакет, который также включает помощь Украине. Пакет помощи был заблокирован в течение двух месяцев после его принятия Сенатом.

В Конгрессе мы также должны действовать. Спикер Джонсон должен вынести на рассмотрение дополнительный пакет помощи Израилю, чтобы поддержать их в это трудное время,

– заявил политик Майк Лоулер.

Больше об иранской атаке

В ночь на 14 апреля, по обновленным данным, Иран выпустил около 300 ракет по Израилю. Большинство целей удалось сбить, самое главное, в частности, благодаря поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки.

В Тегеране заявляют, что этот обстрел является ответом на атаку Израиля на город Дамаск в Сирии 1 апреля, где погибли три высшие иранские командиры и четыре офицера.

В то же время Тель-Авив готовит ответ на удар со стороны Ирана, о чем пишут авторитетные международные СМИ. Со ссылкой на высокопоставленных чиновников журналисты заявляют, что уже состоялось заседание военного кабинета Израиля.