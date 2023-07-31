Шестая жертва атаки по Кривому Рогу работала в лаборатории техникума, в которую попали россияне

Российские военные 31 июля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в жилой дом и учебное заведение. Одна из жертв работала в лаборатории последнего.

По имеющейся информации, в результате ракетного удара полностью разрушены два корпуса образовательного учреждения. Поскольку атаку враг совершил в начале недели с самого утра, то не обошлось без жертв и многих пострадавших.

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Ракета попала в лабораторию

Как отметил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, до полномасштабного вторжения в заведении получали образование полсотни юношей и девушек. Все они осваивали технические профессии. К сожалению, сейчас два корпуса разрушены полностью, а еще два сильно уничтожены россиянами.

Собственно, ракета оккупантов влетела в лабораторию этого образовательного учреждения. В результате погибла женщина, которая в ней работала. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов. Женщина стала шестой жертвой российских террористов.

Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно