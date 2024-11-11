Россияне попали в жилой дом в Кривом Роге: среди раненых – дети, – ужасные фото

Российские войска 11 ноября нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Кривом Роге. В результате разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины. В результате российской атаки на жилой дом в Кривом Роге разрушены квартиры и возник пожар, на месте продолжаются спасательные работы.

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Что известно о пострадавших в Кривом Роге

После удара на месте возник пожар, что затрудняет спасательную операцию.

По предварительным данным ГСЧС, в результате атаки пострадали семь человек, в том числе двое детей. Спасатели эвакуировали пятерых пострадавших, однако под завалами, вероятно, остаются люди.

Последствия удара по жилому дому в Кривом Роге / Фото ГСЧС

Аварийно-спасательная операция продолжается, информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

К слову, президент Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу. Он отметил необходимость оружия для защиты и крепкой международной поддержки, чтобы противостоять российскому террору.

К тому же Россия в ночь на 11 ноября атаковала Николаев. Там было попадание в квартиру, поэтому она существенно пострадала. В результате атаки погибли 5 человек. Несколько квартир полностью уничтожены огнем, в других – выбиты окна. Также выгорело несколько автомобилей. На кадрах видно, что последствия атаки довольно существенные.