Оккупанты ударили по Курахову: пострадало много людей
Источник:телеграмм-канал Павла Кириленко
Российские захватчики продолжают цинично обстреливать украинские города. В Донецкой области оккупанты нанесли ракетный удар по Курахову.
По состоянию на утро 21 сентября россияне продолжают стрелять по всей линии фронта в Донецкой области – от границы с Запорожской областью до границы с Луганской. В Курахово Покровского района оккупанты попали в жилой дом.
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Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в результате инцидента есть много пострадавших.
По предварительной информации, ранены 12 человек, среди них – 2 ребенка. Еще 1 человек может быть под завалами,
– отметил Кириленко.
По его словам, спасатели продолжают работать на месте прилета.
Последствия обстрелов в Донецкой области
Также оккупанты обстреливали другие населенные пункты Донецкой области. В частности, в Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле, Бурлацкое и Новоукраинка.
В селе Новоукраинка снаряд попал во двор одного из домов. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется,
– написал Кириленко.
Всю ночь враг обстреливал Константиновскую общину. К счастью, обошлось без пострадавших.
Авиаудары по Бахмуту и Северскому
Кроме того, враг нанес авиаудары по Бахмуту и Северскому. В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия разрушений еще устанавливаются.
Последствия российских обстрелов в Донецкой области / Фото с телеграм-канала Павла Кириленко
Также к утру 21 сентября Торецк попал под артобстрел. В результате вражеских ударов было повреждено административное здание. По информации Донецкой ОВА, никто из гражданских не пострадал.
Кириленко призвал людей позаботиться о собственной безопасности.
Остаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь вовремя!
– подчеркнул глава Донецкой ОВА.
Ракетные обстрелы украинских городов: последние новости
- По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 35 авиационных ударов. В частности, российские войска нанесли ракетный удар по городу Николаевка, пытаясь поразить Славянскую ТЭС.
- Российские оккупанты обстреляли жилые дома и инфраструктурный объект в Харькове. Пока известно о четырех "прилетах" в Холодногорском районе.
- Ночью на 21 сентября оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам из ствольной артиллерии. К сожалению, есть пострадавший, а гражданская инфраструктура получила существенные повреждения.
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