Львов через месяц после прилетов: Садовый рассказал о последствиях ракетного удара России

Андрей Садовый показал, как выглядят дома на Стрыйской через месяц после ракетной атаки России. Мэр сообщил, что пострадавшие жители Львова получают деньги, чтобы арендовать жилье.

Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, какая ситуация во Львове после российского теракта. Он сделал соответствующее пост в соцсетях и выложил фотографии, сделанные через месяц после ракетного удара России.

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Какая ситуация с пострадавшими

Садовый заявил, что все семьи, подавшие заявки на компенсацию, уже получают деньги на аренду жилья. По его словам, "так будет, пока не отстроим разрушенные дома". Речь идет о 58 квартирах.

Тем, чье жилья понесло меньший ущерб, город помогает отремонтировать крышу, и выплачивает помощь на ремонт перекрытия и замену дверей.

– добавил он.

Мэр также сообщил, что 8 августа город начал установку деревянных окон, изготовленных в соответствии с требованиями ЮНЕСКО. Их около 600. Остальные окна помогают заменять международные донорские организации. Всего во Львове заменят около 3000 окон.

Так выглядят дома через месяц после атаки России / Фото Андрея Садового



Что сказали в ЮНЕСКО

Мэр сообщил, что местные власти находятся на постоянной связи с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. ЮНЕСКО поможет с восстановлением разрушенных помещений, находящихся на попечении этой организации. Однако речь не идет о полном финансировании.

Город уже выделил 100 миллионов гривен на первоочередные расходы по ликвидации последствий обстрела. Какова стоимость восстановления разрушенных домов, пока не известно. Это зависит от расчетов, проводимых строителями,

– объяснил Садовый.

Мэр анонсировал поэтапное информирование о состоянии работ.

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