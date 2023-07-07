Знаю людей, которые там жили, это не "солдаты НАТО", – Соляр не сдержалась из-за теракта во Львове

Ночью 6 июля Львов подвергся ужасному обстрелу ракетами "Калибр". Враг попал в самый центр старинного города. В результате атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. А также повреждены исторические постройки Львова.

Однако российские пропагандисты начали взвывать о якобы "уничтожении военных объектов" и ударах по пунктам "временной дислокации личного состава ВСУ" и "иностранных наемниках" в городе Льва. Об этом сообщила ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.

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"Старые здания не значит заброшены"

По состоянию на 00:17 количество погибших во время ракетной атаки выросло до 7 человек. Также 40 человек ранены, из них 13 находятся в больнице. Однако спасательные работы еще продолжаются.

В результате обстрела крылатыми ракетами "Калибр" разрушены и получили повреждения примерно 35 домов, 4 школы и общежития. Пострадали около 60 квартир и 50 автомобилей. Оккупанты попали именно в историческую часть Львова – в буферную зону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на все эти факты, российские пропагандисты продолжают врать о якобы "попадании в склад западного вооружения". Также они говорят, что попадание было якобы в "заброшенный" дом, в котором не проживали гражданские, а якобы была расположена "какая-то база". А потому ракеты прилетели по "нужным целям".

Ведущая 24 Канала дала отпор российским пропагандистам после обстрела Львова: смотрите видео

Но откуда россиянам знать, что старое здание обязательно заброшено. Ведь они в принципе не сохраняют культуру и относятся ко всему старому, как к "запущенному".

"Однако у нас старые здания – это не всегда заброшенные. Это может быть просто старое здание, в котором живут люди. И оно прекрасно выглядит изнутри и снаружи. Львов – старый город, так исторически сложилось. Но откуда вам об этом знать", – обратилась ведущая 24 Канала к россиянам.

Она добавила, что на фото и видео никакого "склада" не было видно.

Я знаю людей, живших в том разрушенном доме. И они совсем не похожи на "солдат НАТО" и даже по возрасту они не подходят для военной службы,

– подчеркнула Екатерина Соляр.

Также мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе объявлен двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки России.

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На ночь 6 июля воздушная тревога во Львове была объявлена в 2:06. А уже через 30 минут в городе раздались мощные взрывы.

По официальному сообщению, ракета попала в многоквартирный дом, где вспыхнул пожар. В результате удара разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах сооружения.

В то же время ночью при обстреле было закрыто много укрытий. Поэтому сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям в городе приняла решение: все укрытия на территории Львовской общины должны быть открыты круглосуточно. Мэр Андрей Садовый сообщил, что закрывать укрытие строго запрещено.