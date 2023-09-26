Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву: во что попал агрессор

Вечером 26 сентября оккупанты ударили ракетой по Николаеву. Враг атаковал объект инфраструктуры в окрестностях города.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА. В результате обстрела вспыхнул пожар, передает 24 Канал.

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Военные страны-террориста нанесли ракетный удар по Николаеву около 9 часов вечера.

Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. Подробная информация уточняется,

– отметил Виталий Ким.

В ГСЧС рассказали, что в результате попадания занялась сухая трава и кустарники. Пожарные оперативно ликвидировали огонь на площади 5 гектаров.

Последствия ракетного удара по Николаеву / Фото ГСЧС

Кстати, ночью на Николаевщине ПВО сбила шесть дронов-камикадзе "Шахед". В Березнеговатской общине в результате падения обломков вражеского беспилотника возник пожар на агропредприятии. Ее уже ликвидировали. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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