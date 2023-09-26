Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву: во что попал агрессор
Источник:Виталий Ким
Вечером 26 сентября оккупанты ударили ракетой по Николаеву. Враг атаковал объект инфраструктуры в окрестностях города.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА. В результате обстрела вспыхнул пожар, передает 24 Канал.
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Что известно о ракетном ударе по Николаеву
Военные страны-террориста нанесли ракетный удар по Николаеву около 9 часов вечера.
Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. Подробная информация уточняется,
– отметил Виталий Ким.
В ГСЧС рассказали, что в результате попадания занялась сухая трава и кустарники. Пожарные оперативно ликвидировали огонь на площади 5 гектаров.
Кстати, ночью на Николаевщине ПВО сбила шесть дронов-камикадзе "Шахед". В Березнеговатской общине в результате падения обломков вражеского беспилотника возник пожар на агропредприятии. Ее уже ликвидировали. Предварительно, обошлось без пострадавших.
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Сколько "Шахедов" уничтожили этой ночью
- В Воздушных силах сообщили, что ночью враг запустил 38 "Шахедов" с юго-восточного направления. В частности, из российского Приморско-Ахтырска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.
- Наша ПВО сбила 26 дронов-камикадзе.
- По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.