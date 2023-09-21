Ракетный удар по СТО в Ровно: первые кадры последствий атаки
Источник:Ровненская ОВА
Россия 21 сентября нанесла массированную атаку по территории Украины. Одним из объектов, куда ударили оккупанты, стало СТО в Ровно.
Ровно оказалось под ударом оккупантов утром 21 сентября. В сети появились первые кадры последствий вражеской атаки.
Смотрите также Острая реакция на стресс: после обстрела Киева госпитализировали 16-летнюю девушку
На СТО загорелся пожар
Спасатели ликвидировали последствия ракетного удара по станции техобслуживания автомобилей в Ровно. В результате попадания ракеты возник пожар в подсобных помещениях СТО на площади 100 квадратных метров.
На территории СТО загорелся пожар / Фото Ровненская ОВА
Огнем уничтожено пять автомобилей, еще три автомобиля и два здания получили повреждения,
– говорится в сообщении.
Пожар полностью ликвидирован.
Пожарные ликвидировали пожар / Фото Ровненской ОВА
На СТО в Ровно загорелось несколько авто / Фото Ровненской ОВА
Массированная атака по Украине 21 сентября: основное
- Российские военные 21 сентября атаковали Киев крылатыми ракетами. В результате атаки оккупантов пострадала 16-летняя девушка. Медики госпитализировали девушку с острой реакцией на стресс. В результате падения обломков в Шевченковском районе была повреждена газовая труба, также выбило окна в общежитии рядом.
- В момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники. Об этом сообщил начальник Дрогобычской РГА. Информации о погибших или пострадавших нет.
- Российские оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харьков, в том числе в Слободском районе. Есть пострадавшие. Также повреждена гражданская инфраструктура. С начала недели россияне уже четвертый раз ударили по Харькову и каждый раз это минимум 3 – 4 ракеты. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.