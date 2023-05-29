Ракетный удар по столице: в Киеве есть раненый в результате обстрела

Российские террористы днем 29 мая атаковали столицу Украины. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавший.

Воздушная тревога в Киеве продолжается. К сожалению, в результате ракетного удара России снова есть пострадавший.

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Раненого госпитализировали

Мэр Виталий Кличко отметил, что в Подольском районе есть пострадавший. Человека уже госпитализировали.

Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы,

– сообщил Кличко.

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Что уже известно о ракетной атаке России на Киев

Тревогу на территории Киевской области объявили около 11:09. Вскоре местные телеграм-канали начали сообщать о мощных взрывах.

В КГВА отметили, что работает ПВО.

Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и уточнил, что их зафиксировали в центральных районах столицы.

Позже отметил, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра города.

В Оболонском районе сообщили о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги.

Через несколько минут Кличко добавил, что спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, которые горят.

Около 11:33 взрывы слышали и в Деснянском районе. По словам городского главы, работала ПВО.

Обломки ракеты также упали на дорогу в Подольском районе.

В Воздушных силах отметили, что, по предварительным данным, враг ударил "Искандерами" с севера.

Воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии или хотя бы соблюдайте правила двух стен. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным и проверенным источникам информации.