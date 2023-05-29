Ракетный удар по столице: в Киеве есть раненый в результате обстрела
29 мая 2023, 12:01Читати новину українською
Источник:Виталий Кличко
Российские террористы днем 29 мая атаковали столицу Украины. К сожалению, в результате обстрела есть пострадавший.
Воздушная тревога в Киеве продолжается. К сожалению, в результате ракетного удара России снова есть пострадавший.
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Раненого госпитализировали
Мэр Виталий Кличко отметил, что в Подольском районе есть пострадавший. Человека уже госпитализировали.
Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы,
– сообщил Кличко.
Читайте также Предварительно, ударили "Искандерами" с Севера, – в Воздушных силах прокомментировали атаку по УкраинеОбратите внимание! Воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии или хотя бы соблюдайте правила двух стен. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным и проверенным источникам информации.
Что уже известно о ракетной атаке России на Киев
- Тревогу на территории Киевской области объявили около 11:09. Вскоре местные телеграм-канали начали сообщать о мощных взрывах.
- В КГВА отметили, что работает ПВО.
- Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и уточнил, что их зафиксировали в центральных районах столицы.
- Позже отметил, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра города.
- В Оболонском районе сообщили о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги.
- Через несколько минут Кличко добавил, что спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, которые горят.
- Около 11:33 взрывы слышали и в Деснянском районе. По словам городского главы, работала ПВО.
- Обломки ракеты также упали на дорогу в Подольском районе.
- В Воздушных силах отметили, что, по предварительным данным, враг ударил "Искандерами" с севера.