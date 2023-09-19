В Украину вернулся мальчик, который выжил после удара по Виннице

После года лечения в Германии в Украину вернулся 8-летний Роман Алексив. В июле 2022 года он вместе с мамой находился в Виннице в то время, когда россияне ударили по городу ракетами. Мама мальчика – львовская музыкантка Галина Алексив – и еще почти 30 человек погибли, а жизнь Романа спасли врачи.

Маленький мальчик получил ожоги 45% поверхности тела, а на спине – тяжелейшей четвертой степени. В Украине пациенты с столь обширными и глубокими травмами умирают. Об этом говорится в сообщении Первого медицинского объединения.

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Состояние ребенка было критическое

Из Винницы Ромчик перевезли в Первое медобъединение Львова – в крупнейшее в западных регионах Украины ожоговое отделение. Однако состояние ребенка было настолько тяжелым, что даже врачи боялись, доживет ли он до транспортировки за границу.

Он приехал в крайне тяжелом состоянии. Вообще был критичен. Мы делали все, что могли, особенно наша реанимация и анестезиологи. Мы надеялись, что он выживет. Но думали, что, скорее всего, он не доживет даже до транспортировки за границу,

– рассказала ожоговый хирург Леся Стрелко.

Через несколько недель состояние ребенка удалось стабилизировать. Принять Романа согласились в Университетской клинике Дрездена – одной из самых больших ожоговых больниц Германии.

По три операции в неделю

Именно в Дрездене после ранения Роман открыл глаза и сделал свои первые шаги.

В Германии Ромчика оперировали три раза в неделю. Удалили нежизнеспособные ткани, обломки стекла и мышцы на ноге, заменили барабанную перепонку, провели многочисленные трансплантации кожи,

– говорится в сообщении.

В августе этого года Роман вместе с папой вернулся домой в Украину. Сегодня мальчик продолжает восстанавливаться в центре детской реабилитации UNBROKEN KIDS. Именно в отделении, где в июле 2022 года так отчаянно боролись за его жизнь.

"Роман приходит в специальной компрессионной маске, которая необходима для того, чтобы места ожогов меньше брались рубцами. Их нужно постоянно шлифовать. Если этого не делать, боль и ограничение подвижности – неизбежны, потому что ребенок растет, а рубцовые ткани – нет", – говорится в сообщении.

Однако лазера для шлифовки рубцов нет даже в крупнейшем в западных регионах ожоговом отделении. Чтобы аппарат появился, открыли сбор. Поддержать его можно по ссылке.

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