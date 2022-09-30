Враг выпустил 16 ракет по Запорожью. Три из них попали в колонну авто гражданских людей, стоявших в очереди на выезд из города.
Важно Никакой военной техники, только гражданские авто: в ОП показали место удара по колонне в Запорожье
Что известно о пострадавших в Запорожье
По состоянию на 12:00 25 человек погибли, 62 ранены, среди них – женщины и дети. 5-летнему ребенку осколок попал в живот – врачи борются за его жизнь.
Кроме того, 3-летний ребенок чудом выжил, но остался сиротой. Пострадали волонтеры, которые перевозят лекарства на ТОТ и эвакуируют оттуда людей.
Ракетный удар по Запорожью: что известно
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, попав по колонне гражданских автомобилей. Предварительно Россия выпустила 16 ракет с применением ЗРК С-300.
- Из-за российского теракта в Запорожье объявили 1 октября днем траура по погибшим.
- Кстати, на атаку захватчиков отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире".
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