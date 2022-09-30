Враг выпустил 16 ракет по Запорожью. Три из них попали в колонну авто гражданских людей, стоявших в очереди на выезд из города.

Важно Никакой военной техники, только гражданские авто: в ОП показали место удара по колонне в Запорожье

Что известно о пострадавших в Запорожье

По состоянию на 12:00 25 человек погибли, 62 ранены, среди них – женщины и дети. 5-летнему ребенку осколок попал в живот – врачи борются за его жизнь.

Кроме того, 3-летний ребенок чудом выжил, но остался сиротой. Пострадали волонтеры, которые перевозят лекарства на ТОТ и эвакуируют оттуда людей.

Ракетный удар по Запорожью: что известно

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