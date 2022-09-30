Ворог випустив 16 ракет по Запоріжжю. Три з них влучили в колону авто цивільних людей, які стояли в черзі на виїзд з міста.

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Що відомо про постраждалих у Запоріжжі

Станом на 12:00 25 людей загинуло, 62 поранено, серед них – жінки та діти. 5-річній дитині осколок потрапив у живіт – лікарі борються за її життя.

Крім того, 3-річна дитина чудом вижила, але залишилась сиротою. Постраждали волонтери, які перевозять ліки на ТОТ і евакуюють звідти людей.

Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо

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