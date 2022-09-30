Ворог випустив 16 ракет по Запоріжжю. Три з них влучили в колону авто цивільних людей, які стояли в черзі на виїзд з міста.
Важливо Жодної військової техніки, лише цивільні авто: в ОП показали місце удару по колоні в Запоріжжі
Що відомо про постраждалих у Запоріжжі
Станом на 12:00 25 людей загинуло, 62 поранено, серед них – жінки та діти. 5-річній дитині осколок потрапив у живіт – лікарі борються за її життя.
Крім того, 3-річна дитина чудом вижила, але залишилась сиротою. Постраждали волонтери, які перевозять ліки на ТОТ і евакуюють звідти людей.
Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо
- Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, влучивши по колоні авто цивільних. Попередньо, Росія випустила 16 ракет із застосуванням ЗРК С-300.
- Через російський теракт у Запоріжжі оголосили 1 жовтня днем жалоби за загиблими.
- До речі, на атаку загарбників відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, "так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі".
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