Усі загиблі та поранені – мирні жителі. 24 канал зібрав усе, що відомо про трагедію у Запоріжжі станом на зараз.

Увага Окупанти вдарили ракетами по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя: є загиблі та поранені

Росія здійснила масовану атаку на Запоріжжя

Ворог двічі атакував місто 30 вересня. Перші вибухи очевидці чули о 7:10 ранку. Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух.

Згодом, виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив, що російські окупанти здійснили вранці дві атаки, вдаривши по Запоріжжі повторно – атакувавши колону цивільних людей на околиці міста.

Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли у черзі на виїзд на тимчасово окуповану територію, щоб забрати власних родичів, відвезти допомогу,

— повідомив Старух.

Олександр Старух зазначив, що на місці працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.

Колону із 34 автомобілів із цивільними розстріляли

Згодом очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що сьогодні із міста готували виїзд 34 авто із цивільними.

На сьогодні, 30 вересня, планувався виїзд 34 одиниць автотранспорту із жителями Луганщини,

– зазначив Гайдай.

Окупанти розстріляли колону цивільних на виїзді із Запоріжжя: фото з місця трагедії

Зазначають, що росіяни знали про те, що готується виїзд жителів із Запоріжжя.

Місцеві нарахували близько 19 – 20 вибухів. Ворог навмисно завдав удару по гуманітарній колоні автомобілів.

Що відомо про кількість жертв та потерпілих

У результаті ракетного удару загинуло щонайменше 23 людини, ще 28 поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Всі жертви – цивільні.

Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки,

– написав Старух.

Водночас зауважують, що інформацію про потерпілих уточнюють. Тож, кількість жертв може зрости.

Оновлення: Станом на 11:30 кількість жертв зросла. В Офісі генерального прокурора повідомили про 25 загиблих унаслідок обстрілу автоколони у Запоріжжі. На місці працюють слідчі, розпочато кримінальне провадження.

До теми – ракетний удар по Запоріжжю, скільки людей загинуло: дивитись відео

Ворог випустив 16 ракет С-300

Керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко повідомив, що Росія випустила по Запоріжжю 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300".

Росіяни продовжують нищення українців та нашої Запорізької землі. Продовжують терор. Продовжують вбивства. Попередньо, випущено було 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300",

– зазначив Тимошенко.

Крім місця зосередження транспорту гуманітарної колони, 4 ракетні удари було завдано в район авторинку.

Заступник голови ОП Тимошенко також опублікував відео з місця обстрілу цивільної автоколони на околиці Запоріжжя.

В Запоріжжі оголосили День жалоби

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що 1 жовтня в Запорізькій області оголосили Днем жалоби.

У зв'язку із трагедією та з метою вшанування пам'яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області,

– повідомив Старух.

Останнім часом війська Росії практично щоденно, як повідомляє запорізька влада, атакують обласний центр.