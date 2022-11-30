Есть 3 причины: в ГУР объяснили, почему Россия не нанесла анонсированный ракетный удар
Россия до сих пор не нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, который анонсировали на этой неделе. И на это есть три причины.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона. Напомним, что днем 29 ноября объявляли воздушную тревогу, однако уже через несколько минут дали отбой.
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Почему Россия не нанесла анонсированный ракетный удар
По словам Скибицкого, первая причина – осуществляется доразведка по тем объектам, по которым уже наносились удары. Вторая – изучаются те районы и цели, по которым еще будет нанесен удар. И третья – подготовка и сосредоточение ракет к боевому применению.
Запас ракет уменьшается в России, они применяют старые ракеты, которые были произведены еще при Советском Союзе,
– отметил представитель разведки.
Новые ракетные удары: что известно
- Ранее Давид Арахамия заявил, что на этой неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по Украине.
- Владимир Зеленский также сообщил о предполагаемом ракетном ударе оккупантов.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, какой может быть следующая атака противника. По его словам, россияне могут выпустить еще около 100 ракет, чтобы нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Украины.
- Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что у России все еще остается очень много ракет.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что массированные ракетные удары россияне могут наносить еженедельно.
- Отметим, глава правительства Денис Шмигаль рассказывал, что работу энергосистемы удалось стабилизировать на конец прошлой недели. В то же время, премьер-министр отметил, что все еще сохраняется дефицит мощностей.
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