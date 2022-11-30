Есть 3 причины: в ГУР объяснили, почему Россия не нанесла анонсированный ракетный удар

Россия до сих пор не нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, который анонсировали на этой неделе. И на это есть три причины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона. Напомним, что днем 29 ноября объявляли воздушную тревогу, однако уже через несколько минут дали отбой.

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Почему Россия не нанесла анонсированный ракетный удар

По словам Скибицкого, первая причина – осуществляется доразведка по тем объектам, по которым уже наносились удары. Вторая – изучаются те районы и цели, по которым еще будет нанесен удар. И третья – подготовка и сосредоточение ракет к боевому применению.

Запас ракет уменьшается в России, они применяют старые ракеты, которые были произведены еще при Советском Союзе,

– отметил представитель разведки.

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