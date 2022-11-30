Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону. Нагадаємо, що вдень 29 листопада оголошували повітряну тривогу, однак вже за декілька хвилин дали відбій.

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За словами Скібіцького, перша причина – здійснюється дорозвідка по тих об’єктах, по яких вже завдавалися удари. Друга – вивчаються ті райони й цілі, по яких ще буде завдано удару. І третя – підготовка і зосередження ракет до бойового застосування.

Запас ракет зменшується у Росії, вони застосовують старі ракети, які були вироблені ще за часів Радянського Союзу,

– зазначив представник розвідки.

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