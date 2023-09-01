Пентагон заказал для Украины ракеты средней дальности AMRAAM

Соединенные Штаты закупят для Украины ракеты средней дальности AMRAAM. Оружие Пентагон уже заказал у американской оборонной компании Raytheon.

Деньги на ракеты для Вооруженных сил Украины выделили в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Работы должны быть завершены до 29 ноября 2024 года.

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Что известно о новых ракетах для Украины

Raytheon Missiles and Defence, Тусон, Аризона, заключила контракт на неопределенное количество поставок на сумму 192 миллиона долларов на закупку передовых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM),

– заверили в Пентагоне.

Там объяснили, что компания Raytheon будет закупать ракеты из разных источников. По состоянию на август 2023 года неизвестно ни количество ракет, ни дата их передачи в Украину. В Пентагоне отметили, что это будут ракеты AIM-120 D-3 и C-8 AMRAAM.

Кстати, известно, что ракеты AMRAAM может поражать цели вне прямой видимости на расстоянии до 180 километров. В базовой модификации ракета имеет:

длину – 366 сантиметров;

диаметр – 17,78 сантиметра;

размах крыльев – 52, 58 сантиметра;

дальность – 55 – 75 километров;

вес при запуске – 150,75 килограмма.

Кроме того, у ракеты сверхзвуковая скорость и боеголовка с взрывным фрагментом.

Украина успешно применила собственное оружие на 700 километров

Украина неоднократно просила дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут удвоить расстояние поражения американского оружия, которое имеет Украина. В конце августа 2023 года бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус убеждал, что условная красная линия, которая касается предоставление Украине ATACMS , изменится в ближайшем будущем.

Владимир Зеленский 31 августа 2023 года сообщил, что Украина успешно применила наше дальнобойное оружие и поразила цель в 700 километрах. Президент не отметил, куда именно попало оружие.

Стоит добавить, что в ночь на 30 августа беспилотники ударили по аэродрому в Пскове, что ориентировочно в 700 километрах от границы Украины. Источники 24 Канала рассказали, что этот удар по аэропорту в Пскове был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Официально Украина ничего не подтверждала.