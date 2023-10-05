Первыми о них узнают россияне: военный эксперт объяснил принцип действия ракет ATACMS

Вопрос дальнобойных ракет ATACMS для Украины можно считать решенным. Но первыми об этом узнают, вероятно, российские оккупанты на фронте.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, в чем может состоять замысел Украины и ее партнеров по ATACMS.

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Поскольку "толстую" ракету ATACMS заряжают в примерно такой же транспортно-пусковой контейнер, как и пакет из шести "тонких" ракет GMLRS, внешне трудно понять, что есть что.

Поэтому вполне может быть такой замысел, что россияне первыми узнают, или у нас до сих пор "тонкие" ракеты к HIMARS, или наконец пошли "толстые",

– отметил Киричевский.

Первыми об ATACMS "узнают" россияне: смотрите видео 24 Канала

Как понимать уклончивые ответы Байдена

Президент США в публичных заявлениях избегает четкого ответа о передаче ATACMS Украине. Все из-за негласных договоренностей об ограничении экспорта ракетных технологий.

Если мы думаем, что мы одни такие, которым нужны ракетные технологии здесь и сейчас, то есть Южная Корея, Израиль, Индия и т.д.,

– заметил Киричевский.

Поэтому даже при положительном решении по ATACMS для Украины Байден может отрицать это.



Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала

ATACMS для Украины: последние новости