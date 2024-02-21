Какие возможности могут быть у ВСУ с новыми ATACMS: военный обозреватель назвал преимущества оружия

Администрация президента США Джо Байдена работает над передачей Украине ракет ATACMS с большим радиусом действия, чем передавали ранее. Это даст новые возможности ВСУ, но стоит таки дождаться самого решения.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп, заметив, что в октябре 2023 года Украина получила небольшое количество ракет ATACMS с кассетными боеголовками и дальностью в 165 километров. Этим оружием здание не уничтожишь, но удары по аэродромам будут эффективными.

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Как ATACMS помогут Украине

Как отметил Шарп, можно предположить, если военную помощь для Украины наконец-то разморозят в США, то действительно тогда будут ракеты ATACMS. Но все же стоит дождаться конкретного решения.

Если Украина получит эти ракеты дальностью в 300 километров и с унитарной боеголовкой, то это даст новые возможности. Прежде всего ВСУ смогут бить ими по военным объектам во временно оккупированном Крыму, если не будет негласного запрета. Также открывается возможность бить по другим временно оккупированным территориям из глубины Украины.

Однако вряд ли Штаты передадут эти ракеты в больших количествах. Но есть другой вариант. ВСУ уже якобы имеют на вооружении высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью до 150 километров.

GLSDB имеют очень большой потенциал по поставкам. Таких бомб, которые там используют, есть чуть ли не десятки тысяч на складах в США. Старых ракетных двигателей также много. Если будет финансирование, то потенциал здесь большой. Ракеты на 300 километров также пригодятся. Тогда будет значительно меньше привязка к воздушным носителям,

– подчеркнул Шарп.

Военная помощь от США: коротко