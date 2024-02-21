Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що в жовтні 2023 року Україна отримувала невелику кількість ракет ATACMS з касетними боєголовками та дальністю у 165 кілометрів. Цією зброєю будівлю не знищиш, але удари по аеродромах будуть ефективними.

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Як ATACMS допоможуть Україні

Як наголосив Шарп, можна припустити, якщо військову допомогу для України нарешті розморозять у США, то дійсно тоді будуть ракети ATACMS. Але все ж варто дочекатися конкретного рішення.

Якщо Україна отримає ці ракети дальністю у 300 кілометрів та з унітарною боєголовкою, то це дасть нові можливості. Насамперед ЗСУ зможуть бити ними по військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму, якщо не буде негласної заборони. Також відкривається можливість бити по інших тимчасово окупованих територіях з глибини України.

Однак навряд чи Штати передадуть ці ракети у великих кількостях. Але є інший варіант. ЗСУ вже нібито мають на озброєнні високоточні боєприпаси GLSDB з дальністю до 150 кілометрів.

GLSDB мають дуже великий потенціал щодо постачання. Таких бомб, які там використовують, є чи не десятки тисяч на складах у США. Старих ракетних двигунів також багато. Якщо буде фінансування, то потенціал тут великий. Ракети на 300 кілометрів також згодяться. Тоді буде значно менша прив'язка до повітряних носіїв,

– підкреслив Шарп.

Військова допомога від США: коротко