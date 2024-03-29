Сколько "Цирконов" Россия может выпустить по Украине: Черник оценил возможность внезапной атаки

Российские оккупанты во время обстрелов Киева, вероятно, использовали гиперзвуковую ракету "Циркон". Она является новой разработкой врага, которую якобы не может сбить ни одна система ПВО. На самом деле ракеты, которые летели на столицу, были обезврежены.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что Россия действительно может массово атаковать Украину "Цирконами". Однако внезапной такая атака уже не будет.

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Сколько таких ракет могут выпустить за раз

Если уже произошло применение такого оружия, то с украинской стороны точно продолжается анализ и подсчет всех возможных алгоритмов для ударов. Вероятно, пусковые установки для этих ракет сосредоточены на Крымском полуострове.

Это не численная группировка. Например, "Искандеров" насчитывали где-то до 140, но ни разу не было подтверждено, что есть залп во все 140 ракет. Если одномоментных пусков "Цирконов" будет 3 – 4, ну максимум 10, то это для нашей противовоздушной обороны посильная цель,

– отметил Петр Черник.

Он добавил, что нельзя на 100% утверждать, что если полетит 10 ракет, то всех их собьют, но достичь показателя 6 –7 вполне возможно. Системы Patriot очень хорошо работают. Качество своей работы они уже продемонстрировали.

Что известно о ракетах "Циркон"