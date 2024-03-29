Может долго "висеть" в воздухе: Свитан назвал особенности российских ракет Х-101
Россия регулярно использует для массированных ударов крылатые ракеты класса "воздух – земля" Х-101. Оккупанты иногда могут запускать их не только для поражения целей.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что оперативная дальность ракеты Х-101 – около 5500 километров.
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Они могут долго лететь к цели
Как отметил Свитан, скорость полета этой ракеты может составлять около 850 – 900 километров в час. Поэтому они могут и по 2 – 3 часа лететь к цели. Там установлен турбореактивный двигатель, который может достаточно долго работать в зависимости от топлива.
Иногда оккупанты используют эти ракеты не только, чтобы попытаться поразить цель. Они также пытаются обнаружить, где расположены элементы украинской ПВО.
Она может долго "висеть" в воздухе. Россияне специально запускают некоторые такие ракеты для прокладывания маршрутов. Они также пытаются "подсветить" некоторые наши ЗРК, которые расположены вблизи маршрутов. Оккупанты пытаются отследить алгоритм работы нашей ПВО,
– сказал Свитан.
Военная помощь для Украины: коротко
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