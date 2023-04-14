Ракеты Х-50 – темная лошадка: повлияют ли они на войну

Интересное наблюдение по Х-50. Это действительно очень опасная для нас ракета, поскольку мы о ней знаем не так много, как об остальных. Исключение – несколько технических моментов.

Дилемма российских планов

Ее создавали как дешевую альтернативу Х-101 и этот момент следует особо запомнить.

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Если говорить о сухих характеристиках, то ее скорость составляет 700 – 950 километров в час, то есть она дозвуковая и даже чуть ниже Х-101. Иными словами, доступна для перехвата практически всеми нашими средствами малого и среднего эшелона, равно как и ее более дорогой аналог.

Дальность полета – 1 500 километров. В целом, эта ракета охватывает своей дальностью всю территорию Украины. Но есть нюанс. Ее носителями, по идее, являются Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. Это связано с тем, что эта ракета была создана как универсальная для имеющихся в ВКС России типов носителей.

Но в том-то и дилемма, что практически все эти носители – это уже давно отработавшие свой ресурс самолеты. После "инцидента" на аэродроме Энгельса они вынуждены базироваться на более дальних площадках, чем раньше.

То есть самолет с ракетой Х-101, у которой дальность полета составляет 5 500 километров, для осуществления ее пуска с необходимой локации, пролетает гораздо меньшую дистанцию, чем при пуске ракеты, имеющей дальность полета 1 500 километров. Это означает, что для Х-101 тратят меньше ресурса.

Х-50 как попытка сэкономить

Таким образом, применение ракет Х-50 для российской авиации является экономически и технически более затратным. Самолеты не только тратят больше топлива, но и производят больше хрупкого ресурса их износившихся узлов и агрегатов. Кто знает, к чему это может привести.

Неприятный момент для наших ПВО – это наличие у Х-50 постановщика препятствий и ловушек. С другой стороны, неизвестно, как эффективно они будут отрабатывать. В этом случае только на практике можно будет узнать коэффициент полезного действия от этих элементов и насколько эффективно их можно будет обходить.

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Собственно, подытоживая, не уверен, что эти ракеты станут каким-то неуязвимым wunderwaffe. Хотя система постановки помех все же вызывает не столько опасения, сколько вопрос. Х-50 – это, прежде всего, попытка сэкономить на производстве и делать при этом больше.

С другой стороны, экономия влияет на характеристики, которые, в свою очередь, не будут наилучшим образом влиять на изношенную авиационную составляющую российских стратегов. Они вряд ли смогут брать такие ракеты на полную загрузку.

Напомню, что даже сейчас Ту-95МС не могут принимать полную нагрузку Х-101 из-за опасений за целостность планера. Теперь эти самолеты будут брать столько же ракет, но ради которых нужно будет пролетать в 2 – 3 раза большее расстояние? Сумрачный "гений" в действии.

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Перспективы новых вражеских ракет

Ну и главное. У меня есть серьезные сомнения в возможностях российского ВПК производить Х-50 массово. То есть производство по сравнению с Х-101 может быть ускорено в 2 – 3 раза, но и здесь есть нюанс – линии сборки. Либо будут использоваться линии Х-101, что сократит уже их производство, или…

Или Россия будет создавать новые производственные линии под Х-50. Это, в свою очередь, требует серьезных технических и технологических ресурсов, а также "человеко-часов". И если с третьим в России все хорошо, то с первым и вторым – все очень плохо.

Поэтому выводы пока именно таковы.

В любом случае Х-50 – это темная лошадка, или, точнее – ворона, которая в равной степени может как стремительно улететь, так и рухнуть наземь. Только время покажет, насколько это живучая и эффективная альтернатива Х-101 или банальный гомункулус для распила.