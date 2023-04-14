Дилема російських планів

Її створювали як дешеву альтернативу Х-101 і цей момент слід особливо запам'ятати.

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Якщо говорити про сухі характеристики, то її швидкість становить 700 – 950 кілометрів на годину, тобто вона дозвукова і навіть трохи нижча за Х-101. Іншими словами, доступна для перехоплення практично всіма нашими засобами малого та середнього ешелону, так само як і її дорожчий аналог.

Дальність польоту – 1 500 кілометрів. Загалом ця ракета охоплює своєю дальністю всю територію України. Але є нюанс. Її носіями, за ідеєю, є Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160. Це пов'язано з тим, що цю ракету створювали як універсальну для наявних у ВКС Росії типів носіїв.

Але в тому-то і дилема, що практично всі ці носії – це літаки, що вже давно відпрацювали свій ресурс. Після "інциденту" на аеродромі Енгельса, вони змушені базуватися на дальших майданчиках, ніж раніше.

Тобто літак з ракетою Х-101, у якої дальність польоту становить 5 500 кілометрів, для здійснення її пуску з необхідної локації, пролітає набагато меншу дистанцію, ніж при пуску ракети, яка має дальність польоту 1 500 кілометрів. Це означає, що для Х-101 витрачають менше ресурсу.

Таким чином, застосування ракет Х-50 для російської авіації є економічно та технічно витратнішим. Літаки не тільки витрачають більше палива, а й виробляють більше крихкого ресурсу їх вузлів і агрегатів, що неабияк зносилися. Хтозна, до чого це може призвести.

Х-50 як спроба заощадити

Неприємний момент для наших ППО – це наявність у Х-50 постановника перешкод та пасток. З іншого боку, невідомо, наскільки ефективно вони відпрацьовуватимуть. У цьому випадку, тільки на практиці можна буде дізнатися коефіцієнт корисної дії від цих елементів і наскільки ефективно їх можна буде оминати.

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Власне, підсумовуючи, не впевнений, що ці ракети стануть якимось невразливим wunderwaffe. Хоча система постановки перешкод все ж таки викликає не стільки побоювання, скільки питання. Х-50 – це насамперед спроба заощадити на виробництві та робити при цьому більше.

З іншого боку, економія впливає на характеристики, що, своєю чергою, не найкращим чином впливатиме на неабияк зношену авіаційну складову російських стратегів. Вони навряд чи зможуть брати такі ракети на повне завантаження.

Нагадаю, що навіть зараз Ту-95МС не можуть брати повне навантаження Х-101 через побоювання за цілісність планера. Тепер же ці літаки братимуться стільки ж ракет, але заради яких потрібно буде пролітати в 2 – 3 рази більшу відстань? Похмурий "геній" у дії. Актуально Путін затіяв нову гру всередині Росії Перспективи нових ворожих ракет

Ну і головне. У мене є серйозні сумніви щодо можливостей російського ВПК виробляти Х-50 масово. Тобто виробництво, порівняно з Х-101, може бути прискорене у 2 – 3 рази, але й тут є нюанс – лінії збирання. Або будуть використовуватись лінії Х-101, що скоротить вже їх виробництво, або…

Або Росія створюватиме нові лінії виробництва під Х-50. Це, своєю чергою, потребує серйозних технічних та технологічних ресурсів, а також "людино-годин". І якщо з третім у Росії все гаразд, то з першим та другим – все дуже погано.

Тому висновки поки що саме такі.

У будь-якому випадку, Х-50 – це темна конячка, або, точніше – ворона, яка в однаковій мірі може як стрімко полетіти, так і впасти додолу. Тільки час покаже, наскільки це живуча та ефективна альтернатива Х-101, чи банальний гомункулус для розпилу.