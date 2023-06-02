От начала тревоги до взрывов – считанные минуты: Жданов объяснил опасность баллистики России

Российские террористы в ночь на 1 июня атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами "Искандер". Самая большая опасность "Искандеров" – скорость, ведь с момента объявления воздушной тревоги до взрывов проходят считанные минуты.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что Воздушные силы ВСУ могут объявить тревогу только после запуска ракеты.

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Особенность "Искандера"

Максимальное расстояние баллистического полета ракеты "Искандер" 480 – 500 км. Такое расстояние она преодолевает за 7 – 8 минут. Россияне могут запускать "Искандеры" из Курской или Брянской областей и тогда они долетают до столицы.

"Это самая сложная ракета по защите гражданского населения", – отметил Жданов.

Ночью 1 июня россияне атаковали Киев десятью ракетами "Искандер". Их запускали из Брянской области. В результате обстрела погибли три человека, среди которых малолетний ребенок.

Объявить воздушную тревогу в Киеве могут только после запуска ракеты. Потому так мало времени проходит от сигнала воздушной тревоги до работы ПВО.

В этом ее главная угроза и сложность перехвата, ведь очень мало времени,

– подчеркнул военный эксперт.

Жданов предположил, сколько "Кинжалов" осталось в России: смотрите видео

Сколько "Кинжалов" у россиян

Аэробалистические ракеты "Кинжал" Россия пока не применяет. Возможно, их у россиян действительно мало.

По состоянию на 30 марта 2023 года по данным Forbes в России осталось 43 "Кинжала". В мае оккупанты выпустили по Украине 7 Кинжалов, вероятно сейчас у них осталось менее 40 ракет.

По словам Жданова, ситуация с "Кинжалами" проще, ведь если в воздухе их носитель – МиГ-31, то мы примерно можем определять рубеж пуска, объявить тревогу и подготовиться к их встрече. С баллистикой ситуация иная, поэтому есть проблемы.

Что известно о ракетных обстрелах Киева 1 июня