"Хлопок" в Крыму будет цвести активно, – Братчук спрогнозировал последствия для оккупантов
Российские оккупанты активно применяют баллистические ракеты для террористических атак по Украине. Враг выпускает их с территории временно оккупированного Крыма.
“Хлопок” в Крыму будет только расцветать. Это 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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"Джанкой был только началом"
Сергей Братчук отметил, что враг продолжает тактику террора. Сейчас у оккупантов тактика с применением баллистических ракет. В частности, в ночь на 1 мая россияне ударили по Одессе тремя ракетами "Искандер-М".
Примерно в 23 часа захватчики нанесли первый удар баллистической ракетой. Затем используя тактику тройного удара, были атакованы жилые кварталы города. Это историческая застройка, там расположены дома, которым очень много лет, где проживают люди.
К сожалению, в результате атаки три человека погибли. Также три человека ранены. Они сейчас находятся в достаточно тяжелом состоянии в больнице. Работали необходимые службы, чтобы оказать необходимую помощь людям, в которых выбило стекла, вылетели двери, оконные рамы и так далее.
Также пострадало медицинское учреждение, которое расположено рядом. Кроме того, админздание. Там тоже повыбивало окна.
Враг продолжает тактику террора. Видим, что по Одессе лупит. У нас трудно сейчас назвать даже какой-то один день, когда бы не было российских атак. А сейчас тактика использования именно баллистических ракет, потому что чрезвычайно сложно их поймать, не имея пока соответствующих зенитно-ракетных комплексов, которые могут сбивать именно баллистику,
– объяснил спикер.
Захватчики пытаются запугать людей, создавать такие условия, чтобы у людей были панические настроения, создать те условия, при которых люди будут и бояться, и не смогут нормально работать и проживать, в частности, в Одессе. Однако в городе нет панических настроений. Конечно, людям тревожно, ведь все волнуются за безопасность, своих родных, близких. Нужно обязательно идти в укрытие, когда раздается сигнал воздушной тревоги.
"Это баллистика. Враг стал активно ее использовать. Опять с территории временно оккупированного Крыма. У врага таких пусковых установок зенитно-ракетных будет становиться меньше. То есть прогнозирую, что "хлопок" в Крыму будет цвести. Думаю, ближайшее время достаточно активно. Джанкой был только началом. Возможно, даже тогда мы еще не начинали", – добавил Братчук.
Россия атакует Одессу: последние новости
- Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Россия второй раз подряд ударила по Одессе баллистическими ракетами. Ночью 1 мая враг атаковал тремя ракетами "Искандер-М" по густонаселенным районам города.
- Вечером 29 апреля оккупанты выпустили по Одессе баллистическую ракету с кассетным боезарядом. В результате ракетной атаки врага 5 человек погибли. Вследствие вражеского обстрела есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
- Сергей Братчук объяснил, что оккупанты специально запустили ракеты "Искандер" с кассетными боезарядами. Тогда поражение идет не по цели, а по площади. "Кассеты" разлетаются и накрывают площадь. Основная цель захватчиков – убить как можно больше украинцев.