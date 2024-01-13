Своих ракет не хватает: опаснее ли баллистика из КНДР за российскую
Россия закупает у Северной Кореи баллистические ракеты. Они могут представлять большую угрозу для Украины, даже если будут не слишком точными.
Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Россия закупает у КНДР баллистику, ведь у нее нет достаточного количества ракет Большой вред наносят России удары беспилотниками по ее территории.
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Угроза от ракет КНДР
В Белом доме подтвердили, что Россия использует северокорейские баллистические ракеты. Скорее всего, Пхеньян продолжит поставлять России баллистику. Речь идет о ракетах KN-23.
Ракеты KN-23 – это переработанный "Искандер-М". Полностью "передрать" "Искандеры" было технически невозможно, ведь технологический уровень производства КНДР не так высок. Поэтому лепили, что могли, но с пониманием проблем, которые были у "Искандеров",
– отметил Константин Криволап.
Эта ракета на вооружение была принята в 2019 году. По данным корейцев, KN-23 бьет дальше, чем "Искандер". Дальность ее полета – 690 километров.
"Не надо думать, что это отставшая страна. Эта линейка баллистических ракет КНДР заканчивается межконтинентальной ракетой. Точные они (KN-23 – 24 Канал) или нет – это другой вопрос. Но если полтонны летят тебе на голову, это в любом случае опасно", – подчеркнул авиационный эксперт.
Следует понимать, что Россия не просто так попрошайничает ракеты и дроны в Северной Корее или Иране. Вероятно, их производственные мощности существенно снизились. Не исключительно, что из-за постоянных ударов беспилотниками по заводам на территории России.
В России есть примерно 140 пусковых установок "Искандер", для которых нужно иметь хотя бы по две, а то и четыре ракеты. Таких запасов у страны-агрессорки просто нет. Поэтому сейчас стали использовать северокорейскую баллистику. Однако пока ее у россиян немного.
Россия закупает баллистику у КНДР: что известно
- В начале января в Белом доме заявили, что Россия получает от Северной Кореи баллистические ракеты. Более того, на тот момент их уже использовали во время атаки 30 декабря.
- Уже 10 января состоялось заседание ООН, которое инициировали Соединенные Штаты Америки. Главной темой обсуждения была передача России северокорейским ракетам. В совместном заявлении страны-члены ООН отметили, что экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН. Россию, конечно, "решительно осудили".
- По информации Главного управления разведки, Россия закупает у КНДР не только ракеты. Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Москва также получает артиллерийские снаряды, боекомплекты, снаряды для РСЗО и мины.