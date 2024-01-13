Своих ракет не хватает: опаснее ли баллистика из КНДР за российскую

Россия закупает у Северной Кореи баллистические ракеты. Они могут представлять большую угрозу для Украины, даже если будут не слишком точными.

Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Россия закупает у КНДР баллистику, ведь у нее нет достаточного количества ракет Большой вред наносят России удары беспилотниками по ее территории.

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Угроза от ракет КНДР

В Белом доме подтвердили, что Россия использует северокорейские баллистические ракеты. Скорее всего, Пхеньян продолжит поставлять России баллистику. Речь идет о ракетах KN-23.

Ракеты KN-23 – это переработанный "Искандер-М". Полностью "передрать" "Искандеры" было технически невозможно, ведь технологический уровень производства КНДР не так высок. Поэтому лепили, что могли, но с пониманием проблем, которые были у "Искандеров",

– отметил Константин Криволап.

Эта ракета на вооружение была принята в 2019 году. По данным корейцев, KN-23 бьет дальше, чем "Искандер". Дальность ее полета – 690 километров.

"Не надо думать, что это отставшая страна. Эта линейка баллистических ракет КНДР заканчивается межконтинентальной ракетой. Точные они (KN-23 – 24 Канал) или нет – это другой вопрос. Но если полтонны летят тебе на голову, это в любом случае опасно", – подчеркнул авиационный эксперт.

Следует понимать, что Россия не просто так попрошайничает ракеты и дроны в Северной Корее или Иране. Вероятно, их производственные мощности существенно снизились. Не исключительно, что из-за постоянных ударов беспилотниками по заводам на территории России.

В России есть примерно 140 пусковых установок "Искандер", для которых нужно иметь хотя бы по две, а то и четыре ракеты. Таких запасов у страны-агрессорки просто нет. Поэтому сейчас стали использовать северокорейскую баллистику. Однако пока ее у россиян немного.

Россия закупает баллистику у КНДР: что известно

В начале января в Белом доме заявили, что Россия получает от Северной Кореи баллистические ракеты. Более того, на тот момент их уже использовали во время атаки 30 декабря.

Уже 10 января состоялось заседание ООН, которое инициировали Соединенные Штаты Америки. Главной темой обсуждения была передача России северокорейским ракетам. В совместном заявлении страны-члены ООН отметили, что экспорт оружия из КНДР в Россию грубо нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН. Россию, конечно, "решительно осудили".

По информации Главного управления разведки, Россия закупает у КНДР не только ракеты. Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Москва также получает артиллерийские снаряды, боекомплекты, снаряды для РСЗО и мины.

Во время массированной атаки 8 января россияне выпустили 58 воздушных целей: 51 ракету и 7 "Шахедов".Из всего количества ракет – 30% баллистики, чего раньше не было.