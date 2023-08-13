Россия вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров": какая угроза удару "Калибрамы"

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров 13 августа сообщил, что враг активизировал свои действия в Черном море. В частности, россияне вывели фрегат "Адмирал Макаров".

Этот корабль является носителем российских ракет типа "Калибр". Назаров также призвал не паниковать, а прислушиваться к заявлениям украинских военных.

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Есть угроза атаки Украины "Калибрамы"

Полковник подчеркнул, что ОК "Юг" отслеживает ситуацию в Черном море. Он также подчеркнул, что, кроме этого, ракетоносителя россияне могут вывести и другие суда, в том числе и подводные.

На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров". Готовность к пуску 8 "Калибров" очевидна,

– подчеркнул Назаров.

О ситуации с российскими кораблями в Черном море также высказалась в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что с военной точки зрения военные оценивают ситуацию как стабильно напряженную.

"В Черном море находится развернутая корабельная группировка врага – это и боевые корабли, и суда снабжения, и пограничная служба, корабли патрульного типа", – сказала она.

Гуменюк также подчеркнула, что оккупанты пытаются контролировать побережье вдоль Крыма, а также максимально разоблачать надводную обстановку с помощью боевых кораблей.

Она также подчеркнула, что на российских судах снабжения могут размещаться, в том числе, и беспилотные летательные аппараты разведывательного и оперативно-тактического типа. Последние тоже могут нести на себе боеприпасы.

Недавно Россия отчитывалась об "остановке" судна в Черном море